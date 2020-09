Nova Odessa registra mais 11 casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou neste sábado (26) que o município registrou 11 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os pacientes têm entre 10 e 75 anos. Ao todo, são 829 pessoas infectadas na cidade desde o início da pandemia. Desse total, 355 estão recuperados e 37 não resistiram às complicações e morreram.

Os novos contaminados são uma menina de 10 anos e uma jovem de 18, que moram na zona rural; uma mulher de 24 anos, moradora do Jardim Capuava; um homem de 30 anos, do Parque Klavin; um homem de 38 anos, do Jardim Santa Rosa; uma mulher de 41 anos, do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; uma mulher de 43 anos, do Jardim Marajoara; um homem de 45 anos, do Centro; uma mulher de 52 anos, do Jardim São Francisco; e dois idosos de 71 e 75 anos, do Jardim Bela Vista e Jardim Planalto, respectivamente.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.396 notificações, 396 pessoas em isolamento domiciliar, 355 curados, 45 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (quatro delas na Unidade Respiratória), 843 testes com resultados negativos, 84 casos em investigação, incluindo cinco óbitos, e 636 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.