Nova Odessa registra mais 10 casos positivos de Covid-19

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou na segunda-feira (1º/02) o registro de mais 10 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de pacientes positivos subiu para 2.246 na cidade desde o início da pandemia, em março de 2020. Os novos casos positivos foram registrados em moradores do Jardim Bela Vista, Alvorada, Santa Rita, Jardim Europa, Nossa senhora de Fátima, Marajoara e Monte das Oliveiras.

Apesar dos novos casos positivos – alguns de várias semanas atrás, mas só agora confirmados –, o Departamento de Vigilância Epidemiológica confirmou uma estabilização no registro de novas internações. No total, 25 pessoas da cidade se encontram internadas, sendo cinco pacientes na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e 20 pessoas em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) de hospitais de referência da região.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 6.662 notificações em Nova Odessa no total, das quais 3;027 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.246 casos positivos, 1.923 pacientes já se encontram curados da doença viral.

Foram registradas, até o momento, 71 mortes por Covid-19 em Nova Odessa (a mais recente informada na última sexta-feira, dia 29 de janeiro), e outras quatro casos seguem em investigação pela Vigilância Epidemiológica. Em janeiro, a cidade registrou mais 11 óbitos, dos quais sete foram comunicados agora, mas ocorridos ainda em 2020.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.