Nova Odessa tem duas novas mortes da Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta quarta-feira (16) mais duas mortes associadas à Covid-19, elevando a 58 o número de vítimas da doença na cidade desde o início da pandemia. Os óbitos ocorreram há mais de 15 dias, mas a secretaria só foi notificada agora. O novo boletim epidemiológico também aponta sete novas contaminações por coronavírus, totalizando 1.472 infectados. Desse total, 1.249 estão curados.

Uma das vítimas da Covid-19 era cardiopata. A mulher de 61 anos, moradora do Jardim São Manoel, morreu no dia 28 de novembro, em Amparo. O outro óbito ocorreu no último dia 2, no Paraná. Segundo a secretaria, o homem de 60 anos, residente no Jardim Bela Vista, não tinha comorbidades. Ambos haviam testado positivo para o coronavírus.

O novos infectados são uma mulher de 18 anos, moradora do Jardim Marajoara; uma mulher de 28 anos, do Jardim Santa Luiza; duas mulheres de 30 e 51 anos, do Jardim Santa Rita; um homem de 38 anos, do Centro; uma mulher de 48 anos, do Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; e um idoso de 75 anos, residente no Jardim Santa Rosa.

O boletim atualizado aponta 4.974 notificações, 398 pacientes em isolamento domiciliar, 19 internados, entre casos positivos e suspeitos (14 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 458 em investigação, incluindo três mortes, 2.015 resultados negativos e 398 com quadro gripal em monitoramento.