Nova Odessa registra duas mortes da Covid-19 em 24 horas

A Prefeitura de Nova Odessa recebeu a confirmação de mais duas mortes provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (30) pela Secretaria de Saúde, os pacientes eram idosos e cardíacos. Agora, o município contabiliza 48 óbitos dentre 1.020 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Uma das vítimas é uma mulher de 88 anos, moradora do Jardim São Jorge, que morreu no dia 5 de setembro, no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Ela recebeu o diagnóstico de Covid-19 em julho, foi atendida na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada e transferida para um leito de UTI do hospital de campanha do Ambulatório Médico de Especialidades Barradas, na capital. Ela teve alta, mas piorou e foi reinternada em 25 de agosto, no Centro de Combate ao Coronavírus de Nova Odessa, onde foi intubada e removida ao Ibirapuera.

O outro paciente que não resistiu às complicações da doença causada pelo novo coronavírus tinha 71 anos e morava no Jardim Maria Helena. Segundo a Secretaria de Saúde, o homem não usou a rede pública de saúde. Ele foi internado em 28 de setembro em um hospital particular de Americana, onde faleceu no último dia 9.

De acordo com o boletim atualizado. Nova Odessa contabiliza 2.730 notificações, 95 pessoas em isolamento domiciliar, 21 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 1.220 resultados negativos, 158 casos em investigação, incluindo três mortes, e 330 pacientes com quadro gripal monitorados.