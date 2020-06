Nova Odessa registra 9ª morte por coronavírus e alerta para aumento de casos

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta sexta-feira (19) a confirmação de mais um óbito em decorrência de complicações de Covid-19. É a nona morte provocada pelo novo coronavírus na cidade, que ainda registrou seis novos casos da doença. Foi o recorde de testes positivos em um único dia desde o início da pandemia, em março. Até então, o maior número havia sido contabilizado no último dia 8, com cinco confirmações. Agora, são 71 infectados, incluindo nove mortos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a nova vítima fatal do coronavírus é um idoso de 79 anos, que morava sozinho no Jardim Fadel e estava internado havia um mês, com diagnóstico positivo de coronavírus, na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’, em Sumaré.

Dos seis novos infectados, dois são da mesma família: um homem de 54 anos e uma mulher de 44, residentes no Green Village.Os outros pacientes são uma mulher de 23 anos, moradora do Jardim São Jorge; um homem de 43 anos, do Campos Verdes; uma mulher de 50 anos, também do São Jorge, e um homem de 55, do Jardim Novos Horizontes.

A mulher de 50 anos, de acordo com informações da secretaria, chegou a ser internada em um hospital particular na região, com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, mas já recebeu alta médica. Os outros cinco contaminados apresentam estado de saúde considerado bom e cumprem medidas de isolamento em suas casas.

O secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, reforçou o pedido para que a população não saia de casa sem necessidade e, em caso de deslocamentos, adote todas as medidas de segurança possíveis. “A escalada do número de casos e mortes é reflexo do afrouxamento dos cuidados. Embora tenhamos iniciado a retomada gradual da economia, é imprescindível que todos continuem fazendo o distanciamento social, usando máscaras, lavando as mãos com frequência e, sobretudo, que fiquem em casa sempre que puderem”, afirmou Cocato.

O boletim divulgado nesta sexta pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa ainda aponta 23 casos em investigação, entre eles uma morte, 20 pacientes curados, 74 casos negativos e 132 pacientes com gripe sendo acompanhados por profissionais da rede.