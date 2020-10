Nova Odessa registra 64 casos suspeitos de novo coronavírus em 24h

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou um novo caso de coronavírus nesta sexta-feira (9). O novo contaminado é uma mulher de 48 anos, moradora do Jardim Monte das Oliveiras. O município totaliza 894 infectados, incluindo 41 mortes. Desde o início da pandemia, 396 pessoas venceram a doença e estão curadas.

Um dado que chamou a atenção no boletim atualizado, no entanto, é o número de casos suspeitos, que aumentou 136,2% em relação ao balanço divulgado na quinta (8). De acordo com a Vigilância Epidemiológica, 111 casos estão sob investigação, incluindo quatro mortes. Apenas nesta sexta foram encaminhados 64 exames para o Instituto Adolfo Lutz.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.598 notificações, 446 pessoas em isolamento domiciliar, 18 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (sete delas na Unidade Respiratória), 950 resultados negativos, 111 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 636 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.