Nova Odessa registra 60ª morte por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou na manhã desta quinta-feira (31) dois novos casos de contaminação por coronavírus. Entre eles está mais uma morte, a 60ª na cidade desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Vigilância Epidemiológica, o município contabiliza 1.665 infectados, incluindo 1.441 curados.

O óbito notificado nesta quinta ocorreu no último dia 16, em um hospital particular de Campinas. A vítima é um homem de 55 anos que morava no Jardim Maria Helena e tinha doença cardíaca. De acordo com a secretaria, não há registro de atendimento do paciente na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, criada em abril pela Prefeitura para atender pessoas com doenças respiratórias, com atenção especial para suspeitas de Covid-19.

O outro infectado é um homem de 46 anos, morador do Jardim Europa. O boletim atualizado aponta ainda 5.548 notificações, 445 pacientes em isolamento domiciliar, 26 internados, entre casos positivos e suspeitos (17 deles em UTIs fora da cidade e outros nove na Unidade Respiratória da cidade), 507 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.310 resultados negativos e 445 com quadro gripal em monitoramento.