Nova Odessa registra 4 novos casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa informou nesta segunda-feira (24) o registro de mais quatro casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade nas últimas 72 horas. Assim, o total de pacientes contaminados nos 15 meses da pandemia chegou a 3.886. Não houve a confirmação de novos óbitos pela doença desde sexta-feira, permanecendo o total de mortos pela pandemia em 156.

Há ainda 583 casos suspeitos em investigação (-32 em 72h), de pacientes que procuraram atendimento médico com sintomas respiratórios, e seis possíveis óbitos (número idêntico ao do dia anterior). Há um óbito suspeitos a mais sob investigação, totalizando 7 no momento.

O total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) também permaneceu estável. Eram, na manhã do dia 24/05, oito pacientes internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), cinco na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 33 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

A Secretaria Municipal da Saúde sempre reforça a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.

17,3% de vacinados

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde que atua na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 aplicou nesta segunda mais 230 doses dos imunizantes. Foram ministradas mais 210 primeiras doses em moradores de 45 a 49 anos portadores de comorbidades (doenças crônicas), mais 20 segundas doses em idosos.

A cidade atingiu, assim, 10.588 primeiras doses aplicadas, o equivalente a 17,3% da população – estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas –, além de 4.964 segundas doses, o equivalente a 8,1% da população já com o esquema vacinal completo (lembrando que a imunidade só é atingida, nos percentuais de eficácia indicados pelas fabricantes, duas a três semanas após a dose de reforço).

Nova Odessa tem estoque dos imunizantes e segue vacinando doentes crônicos de 45 a 49 anos (conforme lista de comorbidades do Ministério da Saúde) e hipertensos de 45 a 59 anos. A vacinação acontece diariamente no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500), sem necessidade de pré-cadastrou ou agendamento.

Também seguem sendo vacinados todos os moradores que já receberam a primeira dose – neste caso, eles devem voltar ao ginásio no dia indicado na caderneta, no mesmo horário da primeira dose.

Para receber as doses, qualquer pessoa de 45 a 59 anos com as comorbidades aceitas deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico, carta, laudo ou prescrição médica do(s) medicamento(s) – sempre com o número de registro do CRM do profissional emissor. Além dos documentos para comprovação da doença crônica (incluindo hipertensão), a pessoa deve levar também CPF e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.