Nova Odessa registra 4 casos positivos de Covid em 24h

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa registrou nesta terça-feira (18) novos quatro positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, mas nenhum novo óbito causado pela doença. A cidade chega, assim, a 3.799 moradores contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020, dos quais 155 não resistiram e faleceram. Também foram registrados mais 65 “suspeitos”, ou seja, pacientes com sintomas respiratórios que aguardam resultados de exames.

O total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) manteve-se inalterado com relação à segunda-feira: são sete pacientes internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), dois na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 29 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

Apesar de a imunização contra a Covid-19 continuar avançando em Nova Odessa, a Secretaria da Saúde orienta sobre a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.