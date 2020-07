Nova Odessa registra 24ª morte por Covid-19 e mais 59 pessoas infectadas

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou a segunda morte por Covid-19 em um lar de idosos onde foi detectado um surto, na semana passada. A vítima tinha 81 anos e morreu no último dia 20. No entanto, a causa da morte só foi notificada nesta terça-feira (28) pela Vigilância Epidemiológica. Além da idosa, outras 58 pessoas testaram positivo para coronavírus num período de 24 horas. É o maior número de casos em um dia na cidade. Com as novas notificações, o município totaliza 406 casos, incluindo 24 mortes.

De acordo com a secretaria, a residente do lar de longa permanência de idosos localizado no bairro Residencial Lopes Iglesia faleceu no dia 20 de julho, na Unidade Respiratória do município, onde havia sido internada três dias antes com quadro de síndrome respiratória aguda grave. A idosa tinha hipertensão arterial.

Com a confirmação da morte da segunda residente por coronavírus, a casa de repouso contabiliza 14 pessoas infectadas, sendo nove moradoras e cinco funcionárias. O município ainda aguarda o resultado do exame que vai apontar se outra idosa que morava no lar – também de 81 anos – morreu em decorrência de complicações provocadas pela doença.

As 58 pessoas com contaminação confirmada nesta terça moram em 29 bairros da cidade. São seis do Lopes Iglesia, todas mulheres, de 38 (duas), 43 (duas), 65 e 85 anos; seis do Jardim São Jorge, todos homens, de 8, 21, 26, 45, 53 e 70 anos; quatro do Jardim Alvorada, sendo três homens de 25, 36 e 65 anos e uma mulher de 55; quatro do Jardim Santa Rosa, todas mulheres, de 33, 34, 51 e 59 anos; quatro do Jardim Europa, sendo três mulheres de 34, 51 e 54 anos e um homem de 34; três do Jardim Marajoara, sendo duas mulheres de 30 e 38 anos e um homem de 35; duas da Vila Azenha, sendo um homem de 25 anos e uma mulher de 48; duas do Residencial Triunfo, uma mulher de 34 anos e um homem de 48; duas mulheres do condomínio Imigrantes, de 8 e 39 anos; duas do Jardim Nossa Senhora de Fátima, um homem de 62 anos e uma mulher de 24; duas do Jardim Planalto, sendo uma mulher de 35 anos e um idoso de 73; dois homens, de 38 e 39 anos, do Residencial Fibra; uma mulher de 19 anos e um homem de 38 do Parque Fabrício; e dois homens, de 14 e 48 anos, moradores do Jardim Bela Vista.

Também foram registrados casos no Centro, mulher de 30 anos; Conjunto Habitacional Santa Bárbara, mulher de 54 anos; Jardim das Paineiras, mulher de 39 anos; Jardim Monte das Oliveiras, mulher de 38 anos; Jardim Santa Rita, mulher de 39 anos; Parque da Amizade, mulher de 36 anos; Guarapari, mulher de 27 anos; Jardim Fadel, homem de 45 anos; Novos Horizontes, homem de 39 anos; Recanto Fazenda, homem de 40 anos; Maria Helena, mulher de 50 anos; Parque Klavin, homem de 25 anos; Altos do Klavin, mulher de 49 anos; Terra Nova, homem de 40 anos; e Jardim São Manoel, homem de 45 anos.

O boletim atualizado nesta terça aponta 1.110 casos notificados, 154 pacientes curados, 215 positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI, um internado na Unidade Respiratória, 272 casos negativos, 81 em investigação – incluindo seis óbitos, 62 isolados e 13 internados – e 52 pacientes com gripe em acompanhamento.