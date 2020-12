Nova Odessa registra 22 novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta segunda-feira (30) que mais 22 moradores da cidade testaram positivo para o novo coronavírus. Agora, o município totaliza 1.243 casos confirmados, incluindo 50 mortes e 1.037 curados (83,4%).

Os pacientes diagnosticados são três mulheres de 22, 39 e 55 anos e um homem de 43; moradores do Centro; um homem de 29 e mulheres de 40 e 50 anos; do Jardim Capuava; mulheres de 23 e 26 anos e homem de 52, do Jardim Alvorada; mulher de 22 e homem de 43 anos, do Jardim Santa Luiza; adolescente de 13 e homem de 33 anos, do Jardim Santa Rosa; homem de 34 anos, do Jardim Marajoara; mulher de 79 anos, da zona rural; mulher de 64 anos, do bairro Mathilde Berzin; homem de 27 anos, da Vila Azenha; homem de 26 anos, do Jardim Éden; homem de 32 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 20 anos, do Jardim Eneides; e uma mulher de 55 anos, residente no Jardim São Jorge.

O boletim epidemiológico atualizado aponta 4.306 notificações, 387 pacientes em isolamento domiciliar, 15 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 441 em investigação, incluindo três mortes, 1.661 resultados negativos e 387 com quadro gripal em monitoramento.