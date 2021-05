Nova Odessa registra 19 novos casos de Covid em 24h

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa registrou em seu boletim desta sexta-feira (14) mais 19 casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade, mas nenhum novo óbito. Considerando os dados das últimas 24 horas, a cidade passou a contar, desde o início da pandemia, com 3.782 casos confirmados do novo coronavírus. Do total de contaminados até agora, 3.288 são considerados curados (86,9%). Já o total de óbitos (154) se mantém o mesmo desde a última terça-feira.

Ainda se encontram em investigação, aguardando o resultado de exames, 7 óbitos classificados como “suspeitos”. Também estão sob avaliação 497 casos de pacientes que apresentaram sintomas respiratórios, número que sofreu uma leve queda nas últimas 24 horas, quando somava 500 suspeitas.

Permanecem internados com sintomas respiratórios ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) 44 pacientes, número que se mantém estável nas últimas 48 horas. Dos internados, 12 estão na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), três na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 29 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

Apesar de a imunização contra a Covid-19 já ter alcançado 15,8% da população de Nova Odessa com a primeira dose (9.653 pessoas vacinadas) e 8,1% com a segunda dose (4.944 pessoas vacinadas), a Secretaria da Saúde orienta sobre a necessidade de se continuar mantendo os cuidados para combater a disseminação do novo coronavírus enquanto durar a pandemia, principalmente o uso constante de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% e o isolamento social, evitando-se aglomerações.