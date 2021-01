Nova Odessa registra 14 novos casos e tem 1.679 infectados

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta terça-feira (5) mais 14 casos de infecção pelo novo coronavírus. Com os resultados de exames encaminhados pelo Instituto Adolfo Lutz, o município totaliza 1.679 infectados, incluindo 60 óbitos e 1.454 curados.

Os novos contaminados são dois homens de 42 e 63 anos e uma mulher de 72 anos, moradores do Jardim Santa Rosa; mulheres de 17 e 52 anos, do Jardim São Jorge; mulher de 33 anos e homem de 59, da Vila Azenha; mulheres de 24 e 56 anos, do Parque Klavin; mulher de 75 anos, do Centro; mulher de 35 anos, do Parque Triunfo; mulher de 39 anos, do Jardim Santa Luiza; mulher de 24 anos, residente no Jardim Capuava; e uma mulher de 50 anos, cujo bairro não foi informado.

O boletim atualizado aponta ainda 5.743 notificações, 599 pacientes em isolamento domiciliar, 24 internados, entre casos positivos e suspeitos (18 deles em UTIs fora da cidade e outros seis na Unidade Respiratória da cidade), 665 em investigação, incluindo quatro mortes, 2.310 resultados negativos e 599 com quadro gripal em monitoramento.