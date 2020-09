Nova Odessa registra 13 novos casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou mais 13 contaminações pelo novo coronavírus. Os contaminados têm entre 19 e 98 anos de idade. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (28), são 842 pessoas infectadas no município, incluindo 37 mortes e 356 recuperadas.



Os novos infectados são duas mulheres de 22 e 63 anos e um homem de 44, moradores do Jardim São Jorge; duas mulheres de 52 anos, do Jardim Bela Vista; uma mulher de 33 e um um homem de 37 anos, Jardim Monte das Oliveiras; um jovem de 19 anos, do Jardim das Palmeiras; um homem de 39 anos, do Jardim Alvorada; um homem de 40 anos, do Residencial Fibra; uma mulher de 33 anos, do Jardim dos Ipês; uma idosa de 98 anos, do Jardim Conceição; e uma mulher de 38 anos, residente no Jardim Maria Helena.



BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.397 notificações, 408 pessoas em isolamento domiciliar, 43 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 846 testes com resultados negativos, 39 casos em investigação, incluindo cinco óbitos, e 668 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.