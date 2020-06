Nova Odessa registra 10a morte da Covid

Um homem de 67 anos, morador do Jardim das Palmeiras, é a décima vítima da Covid-19 em Nova Odessa. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, ele faleceu no início da noite desta sexta-feira (26) em um hospital particular de Americana, onde estava internado desde o dia 25 de maio. A vítima, ainda de acordo com o órgão, era diabético e hipertenso. Outras duas mortes suspeitas seguem em investigação.

O boletim deste sábado (27) traz ainda dois casos suspeitos que foram negativados e que envolvem profissionais da rede municipal de saúde.

UNIDADE RESPIRATÓRIA: Três moradores de Nova Odessa estão internados neste sábado (27) na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada: dois casos suspeitos e um confirmado do novo coronavírus. O quadro de saúde dos três é considerado estável.