Nova Odessa registra 10 novos casos de coronavírus e chega a 236 infectados

Mais dez pessoas testaram positivo para o novo coronavírus em Nova Odessa, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Saúde. Entre os novos infectados está uma idosa de 97 anos que mora em uma casa de repouso no Residencial Lopes Iglesia. Agora são dois casos registrados no estabelecimento. O município totaliza 236 casos confirmados, incluindo 21 mortes e 148 recuperados.

De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica do município, a idosa de 97 anos cujo caso foi confirmado nesta quinta está em isolamento na casa de repouso e tem estado de saúde considerado bom. A primeira mulher infectada na casa também tem 97 anos e está isolada. Ela testou positivo para Covid-19 no início da semana.

A infecção também foi confirmada em um homem de 43 anos e uma mulher de 41, moradores do Jardim São Manoel; um homem de 53 anos, do Jardim São Jorge; um homem de 68 anos, que mora no Jardim Nossa Senhora de Fátima; uma mulher de 34 anos, residente no Jardim Europa; uma mulher de 32 anos, moradora do Altos do Klavin; uma mulher de 25 anos, do Parque Klavin; e duas profissionais de saúde, de 26 e 33 anos, que moram em Americana e no Jardim Bela Vista, respectivamente.

O boletim atualizado com informações sobre casos de coronavírus em Nova Odessa foi reformulado e traz mais informações sobre o enfrentamento da pandemia na cidade. O informativo aponta 749 casos notificados, cinco pacientes positivos em isolamento domiciliar, um internado em UTI (unidade de terapia intensiva), 90 casos negativos, 60 em investigação – incluindo cinco óbitos, 54 em isolamento e um internado – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.