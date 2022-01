Nova Odessa reforça atendimento após aumento na demanda por surtos de gripe e Covid

Seguindo o planejamento e acompanhamento da situação em tempo real, que veem desde meados de dezembro, a Prefeitura de Nova Odessa está “reforçando” a equipe da Rede Municipal de Saúde, com a alocação de mais médicos e outros profissionais tanto no Pronto Socorro do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal) quanto em outras unidades. Desde a manhã desta quarta-feira (05/01), por exemplo, mais um médico emergencista compõe cada turno de atendimento no PS, elevando o total de profissionais por turno a 5.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, além de mais um médico plantonista por turno, a equipe do Hospital Municipal está ganhando também dois enfermeiros, quatro técnicos em Enfermagem e um fisioterapeuta mensalistas.

As demais unidades da Rede Municipal estão recebendo 27 profissionais mensalistas, sendo um médico clínico geral mensalista, três enfermeiros, dois farmacêuticos, um fisioterapeuta, dois motoristas de ambulâncias, 10 técnicos em Enfermagem, um dentista, dois auxiliares de dentista, um escriturário, um assistente social, dois agentes comunitários de Saúde e um agente de Endemias.

Todos iniciaram o trabalho na Rede Municipal de Saúde nesta quarta-feira, totalizando 33 novos profissionais mensalistas (fora os médicos plantonistas “extras” para o Pronto Socorro em cada turno).

“Nós tínhamos no máximo quatro médicos no Pronto Socorro por plantão, e agora estamos com cinco médicos, e mais dois médicos na extensão (prédio ao lado) da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5 (do Jardim Alvorada), para casos eletivos de demanda espontânea”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini.

TENDAS

“Teremos também duas tendas na frente do Hospital para melhor acolher os pacientes com síndrome gripal e melhorar o fluxo. Os números (dos surtos) estão sendo acompanhados dia a dia e qualquer alteração de cenário, tomaremos novas medidas”, acrescentou o secretário – as tendas também já estão sendo instadas.

A situação diária dos serviços de “portas abertas” do SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade, principalmente o Pronto Socorro do HMNO, vem sendo monitorada pela Saúde e pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, desde meados de dezembro, quando surgiram notícias sobre o surto de gripe (Influenza A H3N2) em outros estados, seguido pela chegada da variante ômicron do novo coronavírus ao país. Novas medidas não estão descartadas nos próximos dias ou semanas, se houver necessidade.

Na última segunda-feira, uma série de fatores extraordinários (incluindo o fato de ser o dia normalmente mais “movimentado” no PS, primeiro dia útil do ano, “volta” de feriado prolongado e a “busca por atestados médicos”) fez com que a procura por atendimento médico no Hospital “explodisse”.

Foram 546 atendimentos no Pronto Socorro no total, dos quais 196 de pacientes com sintomas respiratórios. Desse total, apenas 12 deram positivo para Covid-19, e o restante provavelmente contraiu a gripe H3N2. O total de atendimentos no PS Municipal caiu para 476 na terça-feira, com 258 pacientes com sintomas respiratórios, dos quais 25 testaram positivo para Covid-19.