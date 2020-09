Nova Odessa também terá recorde de candidatos

Com três candidatos em 2012 e quatro nomes em 2016, Nova Odessa caminha para ter um novo recorde de postulantes ao cargo de prefeito/a nas eleições deste ano. A semana começa com sete nomes ‘na pista’ para o eleitorado, mas as convenções podem mudar o quadro. No campo do governo, o candidatíssimo é Dr Lourenço/PSDB, que também terá o apoio do ex-prefeito e padrinho Manoel Samartin.

TRÊS VEREADORES CANDIDATOS– Dois vereadores que se elegeram na base do prefeito Bill Vieira de Souza/PSDB provavelmente virão para a disputa. Carla Lucena deixou o PSDB e foi para o PL. Na base e segundo colocado em 2016 na corrida para vereador, Tiago Lobo deixou o PCdoB e foi para o PV, forte na região. Campeão das urnas em 2016 e nome da oposição agora, Leitinho Schooder/PSD foi ligado ao ex-prefeito Samartin mas agora não está mais no projeto. No campo dos ‘vereadores’, o ex- Nenê Réstio/Cidadania tem se mantido na disputa e buscado um vice.

OUTSIDERS– Dois outsiders surgiram no processo e prometem se manter na disputa. Capitão Jackson/Avante tenta ser o bolsonarista da vez na cidade e o ‘bem votado’ em 2018 Dr Nivaldo/Republicanos perdeu parte do partido em julho mas tem se mantido.