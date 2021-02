Nova Odessa recebe mais 269 doses da vacina da Covid-19

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Nova Odessa imunizou mais 40 idosos pré-cadastrados, de 80 anos ou mais e moradores da cidade, nesta terça-feira (09/02), no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, totalizando 260 pessoas dessa faixa etária vacinadas contra a Covid-19 na cidade. O órgão também recebeu, na mesma data, mais 269 doses de vacina através do PNI (Programa Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, e pode assim manter o atendimento dos idosos mais velhos já pré-cadastrados ao longo dos próximos dias.

No entanto, a Vigilância Epidemiológica apelou novamente para que todas as pessoas com 60 anos ou mais da cidade, ou seus familiares e cuidadores, continuem realizando o pré-cadastramento desse público sênior no site oficial da Prefeitura, no banner “Vacinação contra Covid-19 | Pré-Cadastro para Grupo Prioritários”, para agilizar todo o processo de imunização dos mais vulneráveis. Só deve ir ao ginásio quem for convocado por telefone, no dia e hora marcados.

A etapa atual, para idosos com idade acima dos 80 anos, continuará ao longo desta semana no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – na Rua João Bassora, nº 500 –, diariamente, das 9h às 15h, enquanto durarem os estoques. Estão sendo agendados 80 idosos por dia, para evitar aglomerações no local e proteger os idosos. Quando houver vacina disponível, a imunização seguirá conforme as faixas etárias decrescentes, dos mais velhos para os mais novos, de 5 em 5 anos, até chegar ao público dos 60 aos 65 anos.

O mesmo vale para profissionais de Saúde autônomos ou da rede privada, que não atuam na Rede Municipal mas moram na cidade – público que também continua recebendo a primeira dose da vacina enquanto durarem os estoques. Neste caso, foram imunizados mais 40 desses profissionais de Saúde na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Marajoara na terça-feira, e 40 vão receber a vacina nesta quarta-feira (10/02).

Lembrando que os profissionais de Saúde foram a “prioridade zero” estabelecida pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado para serem imunizados. Com a aplicação dessas 120 doses entre terça e quarta-feira, termina, a princípio, o estoque dos imunizantes recebidos pela cidade entre três lotes (dois da vacina da Sinovac/Instituto Butantan e um da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.

PRÉ-CADASTRO

“Continua sendo obrigatória a realização do pré-cadastro dos idosos de 60 anos ou mais e dos profissionais de Saúde em função da pequena quantidade de doses enviadas ao Município até agora, para evitar aglomerações no ginásio e organizar o cronograma de imunizações. O pré-cadastro deve ser feito em http://www.novaodessa.sp.gov.br/”, salientou novamente a coordenadora do órgão, a enfermeira especialista Paula Mestriner – desautorizando qualquer informação em contrário.

Até o momento, cerca de 4 mil idosos e profissionais da Saúde da cidade já realizaram seus pré-cadastros, mas a cidade só recebeu pouco mais de 1,2 mil doses dos imunizantes.

“Só devem ser levados ao local pelos responsáveis, por enquanto, os idosos com mais de 80 anos que se cadastraram e que já foram convocados por telefone. A vacinação não terá atendimento de ‘porta aberta’, ou seja, as famílias devem obrigatoriamente cadastrar esses idosos e aguardar o contato telefônico informando data e horário”, reforçou a coordenadora.

Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde pediu aos moradores de Nova Odessa que só sigam o que for divulgado nos canais oficiais de informações da Prefeitura, incluindo site (www.novaodessa.sp.gov.br), Facebook (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa) e Instagram (https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/), além é claro dos canais profissionais de notícias (jornais, sites, TVs e rádios tradicionais da região), para evitar desencontros e “fake news”.