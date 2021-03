Nova Odessa recebe mais 1680 doses da vacina contra o coronavírus

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na terça-feira (23/03) o 11º lote de vacinas contra a Covid-19, o maior registrado em 61 dias de Campanha Nacional de Vacinação contra o novo coronavírus. De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica, foram entregues mais 1.680 doses do imunizante Coronavac, do Instituto Butantan. Desse total, 1.160 unidades foram reservadas para a primeira dose e 520, para a dose de reforço, que é aplicada após 28 dias.

Com a chegada de novas doses da vacina, a campanha em Nova Odessa segue vacinando idosos com mais de 72 anos. Na terça-feira, mais 190 idosos receberam a primeira dose do imunizante, elevando para 3.304 o total de pessoas já em processo de imunização no município. Esse total equivale a 5,50% da população de Nova Odessa, que já receberam a primeira dose. Desse total, 1.021 novaodessenses já receberam também a dose de reforço, que garante imunização após cerca de duas a três semanas.

“Com a chegada de mais esse lote, o maior até agora recebido pelo PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, continuaremos vacinando nossa população. Inclusive, convocaremos já dentro dos próximos dias idosos a partir dos 69 anos. O trabalho em Nova Odessa segue e avançaremos dentro do grupo prioritário de acordo com o volume de vacinas que tivermos”, declarou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Para esta quarta-feira (24/03), foram convocados por telefone, pela equipe da Saúde Municipal, mais 210 idosos com idades a partir dos 72 anos para receber a primeira dose do imunizante no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, que serve de quartel general da campanha na cidade.

“Em média, estamos vacinando cerca de 200 pessoas por dia. Temos condições de vacinar muito mais pessoas por dia, mas o que nos impede é o número de doses que são ofertadas. Nosso desejo é poder avançar ainda mais rapidamente nessa importante campanha, pois entendemos que a única forma de poder retornar a vida normalmente é com a vacinação em massa da população”, destacou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

CAMPANHA

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. O local conta com tenda drive-thru para atendimento dentro do veículo dos idosos com dificuldades de locomoção. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que, no período da manhã, os atendimentos para a primeira dose são agendados, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado no site oficial da Prefeitura de Nova Odessa (o www.novaodessa.sp.gov.br).

Todos os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem se cadastrar exclusivamente no site da Prefeitura. A convocação é por idade, não por ordem de cadastramento. A ligação é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis, para o telefone informado no formulário do cadastramento online. A medida foi adotada para se evitar aglomerações no ginásio e, assim, proteger os idosos, público mais suscetível a casos graves de Covid-19.