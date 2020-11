Nova Odessa recebe inscrições para vagas em creches até 25 de novembro

A Prefeitura de Nova Odessa segue recebendo inscrições para vagas em creches da rede municipal de ensino para 2021. Podem fazem o cadastro pais e responsáveis por crianças de 0 a 3 anos que não estão matriculadas na rede. Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Educação até o próximo dia 25.

As inscrições para o Maternal I (para crianças nascidas entre 1º de abril de 2018 e 31 de março de 2019) começaram nesta terça-feira (17) e se estendem até quinta (19). Já as crianças do Maternal II (nascidas entre 1º de abril de 2017 e 31 de março de 2018) devem ser inscritas entre segunda (23) e quarta-feira (25) da próxima semana.

A Central da Vagas do município foi aberta no último dia 9, com inscrições para o Berçário I (nascidos entre 1º de abril deste ano e 31 de março do ano que vem), e teve continuidade no dia 12, atendendo crianças do Berçário II (nascidos entre 1º de abril de 2019 e 31 de março de 2020). “Embora tenhamos criado um cronograma com datas preferenciais para cada fase, quem ainda não conseguiu fazer a inscrição nas datas iniciais podem nos procurar até 25 de novembro”, explicou a secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Para fazer o cadastro, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento da criança (original e cópia), RG e CPF do responsável legal (originais e cópias), comprovante de endereço emitido nos 90 dias anteriores (original e cópia), atestado de trabalho, Carteira de Trabalho ou comprovante de vínculo (original e cópia), caso a mãe trabalhe. O pedido pode ser feito por outro membro da família, desde que toda a documentação esteja correta.

“Inicialmente, é preciso reforçar três pontos: só efetuaremos a cadastro mediante a apresentação de todos os documentos obrigatórios; os alunos já atendidos em creches municipais não precisam participar do processo, pois serão matriculados automaticamente para o próximo ano letivo; e as inscrições feitas para 2020 não valem para 2021. Ou seja, o pai que inscreveu a criança em busca de uma vaga para este ano terá de participar do processo novamente”, afirmou a secretária de Educação.

Segundo a secretária, após o cadastro, a criança ficará em uma fila de espera e será chamada conforme a ordem de inscrição. “A partir de 7 de dezembro, os pais terão como acompanhar a evolução do processo na Central de Vagas, que poderá ser acessada no site da Prefeitura (www.novaodessa.sp.gov.br) e terá atualizações diárias”, disse Claudicir.

A Secretaria de Educação informa que haverá entrega de senhas na chegada, pede para os pais não levarem crianças e reforça a obrigatoriedade do uso de máscara. A secretaria fica na Avenida Carlos Botelho, 01, no Centro. Mais informações pelo telefone 3498-2726.

EDUCAÇÃO INFANTIL. Seguem até o próximo dia 16 de novembro as inscrições de crianças de 4 e 5 anos (pré-escola) que não estão na rede pública e querem estudar em escolas municipais a partir do ano que vem. Para garantir uma vaga, pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar mais próxima da sua casa. Podem pleitear vagas crianças com 4 anos completos até 31 de março, que entrarão na Fase I da educação infantil; e 5 anos completos até a mesma data, estudantes da Fase II da educação infantil.