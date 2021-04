Nova Odessa recebe doação de 1,3 tonelada de alimentos

A Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social e do Fundo Social de Solidariedade, recebeu na segunda-feira (5) a doação de 1,3 tonelada de alimentos. Os produtos serão encaminhados para a Diretoria de Promoção Social, para serem incluídos no programa de destinação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin, a doação foi realizada por duas empresas de Nova Odessa, com a intermediação do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho. “A empresa Pentax Pré-Fabricados, localizada na Avenida Brasil, doou cerca de uma tonelada de alimentos. Uma segunda empresa também doou de forma anônima, contribuindo com mais 300 quilos”, citou Marin.

“Sem dúvida nenhuma, são alimentos que chegam num momento importante, no qual famílias carentes em situação de vulnerabilidade social necessitam do arroz e do feijão do dia a dia Recebemos cestas básicas completas e que farão uma grande diferença na vida de muita gente que vem passando por necessidade neste pior momento da pandemia da Covid-19”, destacou.

Retirada

Para retirar as cestas básicas nas empresas, o vice-prefeito e o secretário Marin estavam acompanhados do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, do diretor de Promoção Social Wagner Longhi e do secretário-ajunto de Administração, Eduardo Mota. No total, 70 cestas básicas, totalizando 1,3 tonelada, foram recebidas e encaminhadas para a Promoção Social.

O sócio da empresa Pentax Pré-Fabricados, Mauro César Falchi, comentou ser a primeira vez que a empresa doa alimentos diretamente para a Promoção Social da Prefeitura nesta pandemia. Segundo ele, “se as empresas que não foram impactadas diretamente pela pandemia puderem contribuir, isso garantiria a segurança alimentar de muita gente”.

“Nossa empresa tem a tradição de contribuir com entidades, em especial a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Nova Odessa. Com o agravamento da pandemia, resolvemos realizar essa doação de uma tonelada de alimentos. Esperamos minimizar um pouco o sofrimento de várias famílias e, quem sabe, servir de estímulo para que outras empresas façam essa importante ação solidária”, comentou Falchi.