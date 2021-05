Nova Odessa recebe do Estado 400 cestas básicas aos carentes

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Juçara Rosolen, participaram em Campinas da entrega, pelo Governo do Estado, de vouchers para 400 cestas básicas a serem revertidas em prol de famílias carentes da cidade cadastradas na Promoção Social da Prefeitura. As cestas propriamente ditas já haviam chegado ao Clube da Melhor Idade da cidade na noite anterior.

No evento de quinta, ao lado de prefeitos e presidente de Fundos Sociais, o governador João Doria entregou no total vouchers para 14.330 cestas básicas do Programa Alimento Solidário, destinadas a famílias residentes em 21 municípios da região de Campinas. Em parceria com a Apas (Associação Paulista de Supermercados), o governo distribuiu também 500 cartões de alimentação, no valor de R$ 100 cada.

Cada cesta do Programa Alimento Solidário é composta por arroz, feijão, macarrão, açúcar refinado, sal refinado, óleo, leite em pó, extrato de tomate, sardinha em óleo, farinha de mandioca e biscoito tipo maisena. “São cestas mais robustas, com uma composição feita por nutricionistas para permitir que uma família de até cinco pessoas possa ter alimentação por três semanas sucessivas. Em São Paulo, é vacina no braço e comida no prato”, disse Doria.

“Em Nova Odessa, a Prefeitura já entregou quase 4 mil cestas básicas neste ano, e as campanhas de arrecadação de alimentos do nosso Fundo Social e de empresas, ONGs e grupos da sociedade já arrecadaram mais de 10 toneladas de alimentos para os mais vulneráveis. Essa quantidade significativa entregue agora pelo Governo do Estado vai nos ajudar bastante a continuar colocando comida no fogão das famílias que mais sofrem com os efeitos da pandemia e da crise”, agradeceu o prefeito Leitinho.

Para os municípios da região de Campinas, já haviam sido entregues, anteriormente, 10 mil cestas do Alimento Solidário. Na segunda quinzena de junho, está prevista a entrega de outras 10 mil unidades, totalizando 34.330 cestas destinadas para as cidades desta região.

Fundocamp

O governador também assinou a autorização para a liberação de recursos financeiros da ordem de R$ 18 milhões do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano). O montante será destinado a ações de Saúde voltadas para o combate à pandemia do novo coronavírus.

A utilização dos recursos do Fundo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 havia sido aprovada na semana anterior pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), do qual fazem parte os 20 prefeitos da metrópole.