Nova Odessa recebe 60 aparelhos de ar condicionado; vão para a Saúde

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e seu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, receberam na última semana 60 novos aparelhos de ar condicionado que serão instalados prioritariamente em Unidades de Saúde do Município em breve – incluindo os “novos” quartos da Clínica Médica (a “ala de internação”) do Hospital e Maternidade Municipal, atualmente em fase final de reforma e modernização.

A entrega foi feita pelo gestor de Desenvolvimento Imobiliário da Urba, João Paulo Lanari, representando a diretoria da empresa. Também estavam presentes os secretários municipais de Saúde, Nivaldo Luís Rodrigues, e de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto.

A ação visa promover o conforto térmico de pacientes, médicos e equipes de Enfermagem da Rede Municipal de Saúde. Os equipamentos foram destinados, a título de contrapartida ao Município, pela Urba, empreendedora do residencial Parque Vila América, novo empreendimento habitacional privado na cidade. Os aparelhos já estão em um almoxarifado da Prefeitura.

“O Residencial Vila América chega à cidade de Nova Odessa trazendo sua principal mensagem que é ‘a arte de viver bem’, criando locais que sejam a realização dos desejos das pessoas e por isso, para nós, essa entrega de contrapartida, além de alinhada com nosso propósito, também chega em bom momento à Prefeitura. Ficamos felizes em poder fazer parte deste momento da cidade”, afirmou em nota Bruno Linhares, diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Urba, empresa de desenvolvimento urbano e especialista em loteamentos de alta qualidade do grupo MRV&CO.

Trata-se de mais um desdobramento positivo para a população de Nova Odessa do processo de renegociação de contrapartidas de empreendimentos aprovados em 2020 promovido a partir do início de 2021 pela nova gestão municipal, por determinação do prefeito Leitinho. O novo termo de compromisso havia sido assinado pelo empreendedor com a Prefeitura em maio deste ano.

“Queremos minimizar o sofrimento dos pacientes, ajudando na recuperação e proporcionando uma estadia satisfatória nos recursos hospitalares. E procuramos também melhorar as condições no ambiente de trabalho para os profissionais de Saúde, que tanto têm se esforçado para salvar vidas durante a pandemia de Covid-19”, afirmou o prefeito.

De acordo com especialistas em climatização hospitalar, ao equilibrar a temperatura ambiente, o ar condicionado diminui as impurezas do ar através do seu filtro, impactando positivamente o tratamento e a saúde das pessoas. Em março deste ano, outros 5 aparelhos de ar condicionado doados por um grupo de empresários da cidade foram instalados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, que é a unidade de referência da Rede Municipal de Saúde para sintomáticos da Covid-19.

REFORMA DA INTERNAÇÃO

Já está em fase final de obras a reforma e modernização da Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia, iniciada neste ano pela Prefeitura. A Prefeitura investe no serviço, que começou no final de maio, um total de R$ 661.999,53 em recursos próprios.

O cronograma inclui a recuperação de trincas e reforço estrutural, troca de 500 metros de pisos e 900 de revestimentos, recuperação das redes elétrica, hidráulica e de telefonia, um novo sistema de iluminação com 80 luminárias e iluminação de emergência, substituição de portas e armários e uma nova pintura de todo o setor.