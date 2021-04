Nova Odessa recebe 20 bombas infusoras para a Saúde

Um dia após buscar pessoalmente em Itajubá/MG os oito novos respiradores para as unidades respiratórias da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa que atendem pacientes com Covid-19, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu nesta quinta-feira (1º), no Paço Municipal, mais uma entrega de equipamentos que serão utilizados para salvar vidas. Chegaram à cidade as 20 bombas injetoras de soro e medicamentos.

O prefeito apresentou os novos equipamentos ao lado do secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues, e da secretária-adjunta da pasta, Sheila de Moraes. As bombas completam um “pacote” de equipamentos que incluiu ainda, além dos respiradores, os cinco monitores de sinais vitais do tipo multiparâmetro, adquiridos com a mesma finalidade e recebidos pela Prefeitura de Nova Odessa no último dia 24 de março.

Todos os equipamentos já se encontram à disposição da equipe da Rede Municipal de Saúde para uso com pacientes graves do novo coronavírus, tanto na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada quanto na nova ala respiratória isolada do Hospital e Maternidade Municipal.

“(As bombas) são equipamentos que servem para dosar o medicamento que a pessoa está tomando, inclusive pacientes intubados. Essas bombas vão ser usadas tanto no Hospital, na ala respiratória, quanto na Unidade Respiratória do Alvorada. É como eu e o doutor Nivaldo sempre falamos: queremos salvar vidas. E ter bons equipamentos à disposição da nossa dedicada equipe de profissionais da Saúde é fundamental para essa missão”, apontou Leitinho.

“Vai ajudar muito, são equipamentos muito bons, dos quais já vínhamos sentindo falta na Rede. Traz mais segurança para o paciente e melhores condições de trabalho para a equipe”, acrescentou Nivaldo Rodrigues. “Equipamentos novos como estes trazem segurança para a nossa equipe, tudo isso vem somar no nosso trabalho. Estávamos aguardando ansiosamente a chegada de todos esses novos itens adquiridos pela Prefeitura, porque o volume de atendimentos tem aumentado nas últimas semanas”, completou Sheila de Moraes.

“Queremos salvar vidas, é para isso que a Prefeitura de Nova Odessa está investindo na Saúde. Quando a pessoa entra numa unidade respiratória, esta tem que estar equipada para atender bem essa pessoa. Esse é nosso papel de gestores públicos, dar essas condições de atendimento. Mas peço novamente que as pessoas também façam a sua parte usando álcool em gel, praticando o distanciamento social, evitando aglomerações a qualquer custo e usando máscaras. Se você puder, fique na sua casa para evitar contaminar sua família, seus entes queridos”, afirmou o prefeito novaodessense.