Nova Odessa recebe 2 mil máscaras de associação de Americana

Mais uma organização da região demonstrou nesta semana sua solidariedade ao Fundo Social da Prefeitura de Nova Odessa. Na última terça-feira (4), foi a vez da AAAA (Associação dos Antigos Atiradores de Americana) entregar à presidente do Fundo, Juçara Rosolen, uma doação de 2 mil máscaras. A entrega foi feita pessoalmente pelo presidente da Associação, Francisco Montrazio, e por Thais Rillo Andrade, colaboradora da Associação e funcionária do Tiro de Guerra 02-045.

“As máscaras serão entregues às pessoas em vulnerabilidade social, no momento em que vierem ao fundo social retirar suas doações (de cestas básicas e ração para pets). Sabemos que, com a pandemia do coronavírus, o uso de máscaras e a troca constante das mesmas é essencial para a segurança individual e coletiva. Sabemos que muitas famílias não têm condições de adquirir este tipo de proteção e, por isso, o repasse feito pelo AAAA será essencial para suprir essa necessidade e atender ao público mais carente”, explicou a presidente do Fundo Social.

Segundo Montrazio, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) foram produzidos pela empresa YD Confecções, da cidade de Conchas, que fez a doação à AAAA – que por sua vez está repassando os itens recebidos aos Fundos Sociais de Solidariedade dos municípios da região de Americana, bem como a instituições assistenciais e religiosas de apoio.

“A solidariedade, camaradagem e deveres fundamentais para a vida coletiva, visando preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos, faz parte das instruções que recebemos quando fazemos o serviço militar. Seguindo esses ensinamentos, nos unimos para apoiar a população nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ficamos muitos felizes em poder ajudar Americana e região com a doação desse material de EPI, atualmente indispensável para nossa saúde”, disse o presidente da Associação dos Antigos Atiradores de Americana.

Doações

Não foi a primeira doação de máscaras recebidas pelo Fundo Social da Prefeitura de Nova Odessa neste ano. No final de março, a Ambipar, empresa de gestão ambiental sediada em Nova Odessa, doou à Prefeitura 300 máscaras do tipo N95 confeccionadas com material plástico de garrafas PET recicladas. As máscaras, consideradas mais seguras que as máscaras cirúrgicas comuns na proteção contra o novo coronavírus, foram utilizadas por servidores que atuam na linha de frente do enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Até agora, em diversas iniciativas e “drive-thrus”, Prefeitura, Fundo Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social contabilizaram ainda a doação de mais 7,8 toneladas de alimentos não perecíveis, que são encaminhados para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastrados pela Diretoria de Promoção Social.

“A nossa cidade de Nova Odessa está muito envolvida na solidariedade. É muito bonito de ver que todos estão se unindo para ajudar o próximo. Temos visto iniciativas de empresas em organizar eventos de arrecadação e também de pessoas anônimas. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento, a Promoção Social e nós aqui do Fundo Social de Solidariedade somos muito gratos a todos”, finalizou Juçara Rosolen.