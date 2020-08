Nova Odessa. PSDB faz convenção dia 13

O PSDB de Nova Odessa fará sua convenção no dia 13 de setembro para confirmar o pré-candidato a prefeito Dr Lourenço como nome para ser o sucessor do prefeito Bill Vieira de Souza(PSDB). Ele deve receber o apoio do atual prefeito Bill e do ex-prefeito Manoel Samartin (PDT).

Veja. Dr Lourenço é tucano desde 2014

O consórcio que juntou Bill e Samartin deve enfrentar pelo menos 4 adversários na eleição. Há quem interprete no governo que o fracionamento da oposição favorecerá fortemente a candidatura de Lourenço e facilitará o caminho para a vitória em 15 de novembro.