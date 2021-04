Nova Odessa prorroga prazo de revalidar cadastros do auxílio

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta segunda-feira (5) a prorrogação do prazo para revalidação de cadastros sociais das famílias incluídas automaticamente no Programa NOS – Nova Odessa Solidária, que vai pagar um auxílio emergencial municipal de R$ 600, dividido em três parcelas mensais de R$ 200, às pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade. O novo prazo vai até o dia 16 de abril.

Até agora, 980 das 1.640 famílias beneficiadas havia comparecido à Promoção Social para revalidar seus cadastros – uma exigência da lei municipal proposta pelo prefeito e aprovada pela Câmara que criou o benefício emergencial, voltado principalmente a mulheres arrimo de família. O período inicial de validação terminou em 31 de março.

“Não queremos deixar ninguém de fora, por isso vamos dar mais esse prazo para todas as famílias incluídas no Nova Odessa Solidária procurem nossa equipe do Social para confirmar suas informações e, assim, poder receber seu auxílio municipal. Não vamos deixar ninguém pra trás”, afirmou o prefeito Leitinho.

O chefe do Executivo adiantou ainda que o pagamento inicial desse primeiro grupo de famílias beneficiadas deve começar ainda na primeira quinzena de abril. As famílias devem ser divididas em grupos de 80 por dia, por ordem alfabética do primeiro nome, e devem receber o auxílio municipal em cheque, que deverá ser descontado nas agências dos dois bancos oficiais presentes na cidade – Banco do Brasil e Caixa. Tudo pensado para evitar filas e aglomerações neste momento crítico da pandemia de Covid-19.

O atendimento do segundo grupo continua sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na sede da Promoção Social, que fica localizada na Rua Anchieta, nº 130, no Centro. O telefone para dúvidas é o (19) 3476-1358. O atendimento presencial segue um rígido protocolo sanitário e de distanciamento social, para evitar aglomerações e minimizar o risco de contágio da Covid-19. Os titulares devem levar documentos pessoais (CPF e RG ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

Mais informações são divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa via imprensa regional, no site oficial (http://www.novaodessa.sp.gov.br/) e nas redes sociais do Município (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/).