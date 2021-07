Nova Odessa promove bazar beneficente 2ª e 3ª-feira

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa promove o primeiro Bazar Beneficente deste ano nos próximos dias 12 e 13 de julho, segunda e terça-feira, das 8h às 15h, no Clube da Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. A iniciativa disponibiliza gratuitamente peças usadas de vestuário que foram doadas pela comunidade, no limite de oito por pessoa, enquanto houver itens disponíveis.

“Vamos ter peças para adultos e crianças, incluindo calças, blusas, camisetas e calçados. Todos os itens a serem oferecidos encontram-se em bom estado de uso e permaneceram de quarentena para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Vale a pena conferir”, reforçou a presidente voluntária do Fundo Social, Juçara Rosolen. Parte das doações foram recebidas durante a campanha Inverno Solidário deste ano, também promovida pelo Fundo Social da Prefeitura.

As entregas acontecerão seguindo todas as medidas de segurança sanitária exigidas durante a pandemia de Covid-19, como o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos de todos os que adentrarem o Clube, além da manutenção do distanciamento social. “Assim como já é feito durante as entregas mensais de cestas básicas, no Bazar as pessoas ficarão dispostas em uma fila por ordem de chegada”, explicou a presidente.

Neste ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, tem se destacado por suas ações em prol das famílias em situação de vulnerabilidade, cadastradas na Promoção Social do município.

As campanhas de doações já contabilizaram mais dez toneladas de alimentos não perecíveis e cerca de 500 cobertores. Em apoio a AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), também foram arrecadadas 2,5 toneladas de rações para cães e gatos.

‘DRIVE JULINO’

O próximo evento do Fundo Social será o Drive-Thru Solidário Julino que estará montado no sábado, dia 24 de julho, das 9h às 14h, no estacionamento da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro. O objetivo será arrecadar uma ampla gama de itens de necessidade básica, incluindo alimentos não perecíveis, leite, produtos de higiene e limpeza, fraldas geriátricas e infantis, absorventes femininos, roupas, cobertores e ração para pets (cães e gatos).