Nova Odessa programa aniversário de 116 anos da cidade

Apesar da pandemia e da quarentena imposta pelo Plano São Paulo, a Prefeitura de Nova Odessa não vai deixar passar em branco o aniversário de 116 anos de fundação da cidade, celebrado no próximo dia 24 de maio. Por isso, por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a Diretoria de Cultura preparou para este mês de maio algumas ações especiais.

Para o diretor de Cultura, Cadu Pinotti Jr., “foi uma tarefa difícil a de criar alguma forma de comemoração e ainda manter os cuidados necessários com a pandemia”. “Devido às regras do Plano São Paulo, várias ações e eventos que planejávamos tiveram que ser descartados, para proteger a população e evitar o contágio do novo coronavírus, mas estamos desde janeiro preparando algumas atrações culturais que são possíveis de serem realizadas, e que todos possam aproveitar de forma segura, revivendo boas memórias da nossa História”, apontou.

Assim, constam na programação de aniversário a Exposição Fotográfica “Nova Odessa: 116 Anos de História”. O saguão do Paço Municipal receberá, durante o mês, uma exposição de fotos raras de várias partes da cidade, que traçam o caminho histórico percorrido até aqui pela população.

A exposição será aberta ao público – mas com controle de acesso –, e vai contar a saga de como Nova Odessa foi fundada e colonizada. “É um passeio histórico que mexe muito com a imaginação de uma época que não vivemos, mas sempre ouvimos falar pelos nossos antepassados”, apontou Cadu.

Outro lançamento, também nesta primeira semana de maio, é o “Site Oficial dos 116 anos”, no qual consta um breve histórico de vários pontos da cidade, como locais turísticos, atrações culturais, históricas e de lazer, bem como a própria história de Nova Odessa. “Nele, também teremos uma lista gastronômica de vários restaurantes, pizzarias e lanchonetes do município, para incentivar o Turismo, a Gastronomia e Economia local”, afirmou o diretor.

A programação traz ainda a retomada de uma atividade muito aguardada: as tradicionais Feiras de Artesanato retornam à Praça Central, no segundo e quarto sábados do mês de maio, com muitas novidades e vários artesãos aguardando para oferecer o melhor do produto local aos moradores.

Banda

“Na semana do aniversário da cidade, que é no dia 24 de maio, a nossa tradicional Banda Sinfônica Municipal se apresentará em ‘lives’ (apresentações ao vivo) no Teatro e no Paço Municipal, para oferecer uma comemoração sonora a toda população”, acrescentou Cadu.

E, para os amantes do Rock, haverá também o “Odessão Festival”, um evento solidário realizado pelo músico Diego Gomes, que será feito no formato de “live” nos três últimos sábados do mês, com o apoio da Prefeitura.

Cadu reforçou que parte destas ações só foram possíveis graças às parceiras Impulsa Comunicação, que fez o selo comemorativo de aniversário, e Must Criativa, que desenvolveu todo o hotsite. Já os totens da exposição foram uma doação das empresas Personale Móveis Planejados, Paulo Dobelin Arquiteto, Marcenaria Ima, Ferratto, Marcenaria Pazzotto e Comunik, gráfica que ajudou com toda parte de adesivação.

Mais ações podem ser confirmadas ao longo do mês, dependendo da evolução do Plano São Paulo. Para mais informações, é só entrar em contato com a Diretoria de Cultura através do e-mail [email protected] ou do WhatsApp oficial do setor, o (19) 99762-6369.