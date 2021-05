Nova Odessa prepara escolas, mas ainda sem previsão de volta

Nesta quarta-feira, dia 26, a Secretaria de Educação de Nova Odessa promove a palestra “Saúde mental em tempo de pandemia”, que será ministrada pela psicóloga convidada Maria José Andrade e transmitida pela plataforma de videoconferência Google Meet às merendeiras e serventes que atuam na Rede Municipal de Ensino. A ideia é preparar a equipe para o eventual retorno gradual das aulas presenciais.

De acordo com a diretora de Educação Infantil de Nova Odessa, Luciana Negrison, a iniciativa faz parte de uma programação para fortalecer emocionalmente os profissionais da Educação, muitos deles afetados com a perda de entes queridos durante a pandemia, deixando-os mais preparados para a receber a comunidade escolar quando as aulas presenciais retornarem.

“Temos 180 funcionárias que atuam como serventes e merendeiras e consideramos que essas profissionais têm fundamental importância dentro da escola porque estão em contato direto com os alunos e funcionários. Elas acabam desenvolvendo uma relação de afeto com todos e devem estar em boas condições emocionais para que possam atender bem. A nossa intenção é facilitar esse processo, explicando como elas podem cuidar de si mesmas para cuidar bem dos outros”, acrescentou ela.

A Rede Municipal de Ensino iniciou as aulas virtuais do ano letivo 2021 no dia 10 de fevereiro, através de ferramentas de Ensino à Distância, com apoio de material didático impresso e aplicativo de mensagens. O retorno parcial das aulas presenciais está previsto para junho, dependendo ainda da evolução da situação da pandemia, que pode levar a novos adiamentos.

Ao todo, são mantidas pela Prefeitura 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, que contam com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo mais de 5,6 mil alunos.