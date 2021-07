Nova Odessa prepara Bosque Manoel Jorge para reabertura ao público

Por determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, a Prefeitura de Nova Odessa deu início à preparação de diversos espaços públicos de lazer e prática esportiva para a breve retomada gradual das atividades por parte da população. E um dos primeiros locais que deve ser reaberto para passeios em família e caminhadas é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa – tudo sem aglomeração e seguindo um protocolo de distanciamento social e uso de máscaras a ser detalhado pela Vigilância Sanitária, conforme as regras do Plano São Paulo.

Já foram concluídas diversas etapas do processo, como a limpeza do local, a roçagem da vegetação rasteira, a verificação da iluminação ornamental ao longo do caminho interno e a avaliação das condições do próprio passeio. E, desde a semana passada, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizam uma ampla ação de limpeza, zeladoria e poda de galhos altos das árvores do interior do bosque. Um ponto de erosão na área restrita ao público também deve ser sanado.

Segundo o secretário-adjunto de Meio Ambiente do município, Bruno Crema, o objetivo do trabalho é garantir as condições de segurança dos usuários ao longo dos caminhos internos existentes na área verde. “Estamos avaliando as manutenções que estão sendo feitas no bosque, podas e demais situações, a fim de manter o local seguro para receber a população. O bosque conta com sanitários, guarda-corpos, conjuntos de lixeiras e bebedouros, porém as árvores estão sendo avaliadas uma a uma, a fim de evitarmos riscos de quedas de galhos sobre o passeio, por exemplo”, explicou.

Para a diretora municipal de Meio Ambiente, Daniela Fávaro, por ser um espaço muito arborizado e úmido, mesmo após reaberto, a população deve evitar o local em dias chuvosos e com vento, “além de não ultrapassar os guarda-corpos e respeitar sempre as indicações de locais proibidos para visitação”. Também não será permitida, de início, a prática de pesca na lagoa do Bosque.

O processo de revitalização do Bosque Manoel Jorge, uma das principais áreas verdes urbanas da cidade, com 64 mil metros quadrados e milhares de árvores plantadas no início dos anos 1990, começou em 2010 e teve diversas etapas ao longo dos 12 anos seguintes. Localizado na região central da cidade, ele tem aproximadamente duas vezes o tamanho do Parque Ecológico Isidoro Bordon, localizado no Residencial Mathilde Berzin.

A área atual do Manoel Jorge é resultante da unificação das áreas verdes institucionais destinadas à Municipalidade pelos loteadores dos jardins Santa Rosa e Bela Vista, e recebeu no início aproximadamente 40 mil mudas de árvores de espécies diversas –chegando a responder por mais de 30% das árvores existentes em áreas verdes urbanas de Nova Odessa.

Ao longo dos anos, funcionou no local o Viveiro Municipal de Mudas, depois transferido para o Recanto do Guarapari, uma pista de caminhada e áreas para exercícios. A represa central chegou a ser totalmente esvaziada por muitos anos, até ser recuperada, assoreada novamente e mais uma vez desassoreada, já nesta década, pelo DAEE (Departamento de águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), com recursos do Estado.