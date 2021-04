Nova Odessa: Prefeitura e sindicato debatem pauta de 2021

Representando o prefeito de Cláudio José Schooder, o Leitinho, três secretários municipais receberam nesta terça-feira (27), no Paço Municipal, o presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), Adriano José do Carmo Rosa, e diretores da entidade de classe, para a reunião que deu continuidade às discussões sobre a pauta de reivindicações de 2021 da categoria.

Severamente prejudicado pela quarentena imposta pela pandemia de Covid-19, o calendário de conversas prossegue já na próxima sexta-feira, dia 30, quando a Prefeitura deve responder à manifestação e agendar mais uma reunião de trabalho. As conversas haviam começado em março, mas logo em seguida a região foi colocada nas fases mais restritivas do Plano São Paulo, que impediam a realização de reuniões.

Pela gestão municipal, participaram o secretário de Governo, Marco Russo, o secretário de Assuntos Jurídicos, o advogado Fábio Soria, e a titular da pasta de Administração, Mara Urel. Pela entidade de classe, estavam presentes também o vice-presidente Luís Fernando Nascimento da Silva, a diretora Dulcilene Rocha e a advogada Suzely Aparecida Barbosa.

“Foi uma reunião bastante proveitosa, ainda mais por ser um primeiro encontro (sobre a pauta). Os servidores entendem que essa aparente lentidão nas negociações é em função da pandemia de Covid-19, que impediu reuniões, assembleias presenciais, etc. Mas em nenhum momento o Sindicato deixou de conduzir as tratativas junto à Prefeitura. Aguardamos agora a próxima reunião”, afirmou Carmo.

Relações

No começo de fevereiro deste ano, a diretoria do Sindicato já havia sido recebida pessoalmente pelo prefeito, em um encontro que marcou o início das relações institucionais entre o Município e a entidade de classe, para discussões prévias sobre a pauta da categoria deste ano.

Na ocasião, o chefe do Executivo havia garantido aos dirigentes sindicais seu compromisso de valorizar o servidor público concursado, garantindo melhores condições de trabalho e respeito no nível interpessoal.

“Nossa gestão será feita de forma transparente, aberta, com diálogo permanente com todos os órgãos e entidades da cidade, inclusive com o Sindicato dos Servidores. Essa reunião é apenas a primeira de muitas. Vamos continuar conversando e ouvindo sempre que necessários os dirigentes do Sindicato dos Servidores, que representam a voz da categoria. Estaremos sempre de portas abertas para ouvir e atender, claro que sempre dentro do que for permitido e possível”, comentou Leitinho na época.

A data base da categoria é em março de cada ano. A Prefeitura de Nova Odessa conta hoje com 1,4 mil servidores. No entanto, a Lei Federal Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 – que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” –, proíbe União, Estados e municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de conceder, até 31 de dezembro de 2021, “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos”. Os demais itens da pauta serão debatidos ponto a ponto pela gestão municipal.