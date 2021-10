Nova Odessa promove plantio de árvores no Terra Nova

Através da Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura de Nova Odessa apoia e participa neste sábado (23/10), às 8h da manhã, de um verdadeiro “mutirão” de plantio de mudas de árvores no Jardim Terra Nova, que vai contar com a participação da comunidade local, mobilizada pelo voluntário Matheus Grolla Martins.

A iniciativa visa fazer a revitalização da área verde na Rua Virgilio Bodini. Devem ser plantadas mudas de 230 árvores de espécies nativas. A participação é livre e gratuita, e qualquer interessado pode aparecer e contribuir para a sustentabilidade da cidade.

O mutirão será realizado com apoio da equipe de Parques e Jardins da Secretaria do Meio Ambiente, bem como da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, que vão fornecer mão de obra, maquinário e as mudas, que são do Viveiro Municipal do Guarapari.

O evento é uma iniciativa dos moradores do bairro, que colaboraram para realização do projeto através da Associação de Moradores do Terra Nova. Além do apoio da Prefeitura, eles também receberão ajuda da Coden Ambiental e do voluntário Matheus Grolla Martins, que é gestor ambiental pela ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz).

“A área delimitada para o plantio tem aproximadamente 6.500 metros quadrados, apresentando muita degradação de seu solo, contendo árvores mortas e sendo usado como depósito de lixo irregular”, explicou o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Bruno Crema.

Além disso, segundo o adjunto, o espaço apresenta um alto nível de compactação do solo, fenômeno que ocorre a partir da ação humana, que prejudica a terra através do uso de técnicas e máquinas de forma imprópria, causando a redução da capacidade de absorção de nutrientes e água, “o que acarreta em uma terra com baixa fertilidade e, consequentemente, pouca produtividade”.

Essa mesma área já recebeu um plantio de mudas quando o bairro foi implantado, mas muitas dessas primeiras árvores já morreram por causa dos problemas apresentados pelo solo.

“Assim, o mutirão deste sábado funcionará em diferentes partes, começando pela limpeza do espaço, com a poda da grama alta e das árvores que continuam vivas, a remoção de lixo e também a retirada de 6 árvores mortas”, acrescentou Crema.

Depois, as covas para o plantio serão abertas por um trator com trado mecânico (um tipo de broca). Após esse processo, os participantes do mutirão colocarão a “mão na massa”, fazendo a adubagem do solo com utilização de esterco, compostos orgânicos e calcário e, por fim, plantando as 230 mudas cedidas pela Prefeitura.

Devido ao solo estar com altos níveis de compactação e com baixa fertilidade, tipos específicos de plantas foram selecionados, para deixar o plantio mais efetivo. Entre algumas das espécies escolhidas estão: algodoeiro, cabreúva, embaúba, ingá e ipê-roxo, entre outras.

“Toda ação que visa o cuidado e a preservação do nosso meio ambiente, dos nossos mananciais e dos animais tem o apoio da nossa gestão. Desde criança sou muito atento às questões do meio ambiente e da causa animal, e agora como prefeito, vamos garantir todo o apoio a essas iniciativas. Parabéns à equipe do Bruno, ao Matheus e todos os envolvidos”, completou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.