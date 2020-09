Nova Odessa. Patriotas ‘abre’ série de convenções dia 10

O Patriotas vai abrir a série de convenções em Nova Odessa no próxima dia 10, uma quinta-feira, com vistas às eleições municipais de novembro.

Leia Mais- Patriotas vai apoiar Avante em Nova Odessa

A convenção terá início às 19:30 horas e encerramento às 20:30 horas, no endereço Rua Olimpia Moreira Camondá, 18, Jardim Flórida, com a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;

2. Escolha de Candidatos(as) a Prefeito(a) e Vice-Prefeito(a);

3. Escolha de Candidatos(as) a Vereador(a);

4. Sorteio dos números de candidatura e escolha de nomes de urna;

5. Indicação de representantes/delegados(as);

6. Delegação de legitimidade e poderes de deliberação à Comissão Executiva no período

eleitoral;

7. Assuntos gerais de interesse do partido e seus candidatos na campanha eleitoral.