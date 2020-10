Nova Odessa passa dos 900 casos de coronavírus

Com mais seis testes positivos confirmados nesta terça-feira (13), Nova Odessa chegou a 903 casos de coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Desse total, 403 já se recuperaram e 42 não resistiram às complicações e morreram.

Os novos contaminados são duas meninas de 10 anos, moradoras do Jardim Monte das Oliveiras; uma jovem de 20 anos, do Jardim Marajoara; uma mulher de 27 anos, que mora no Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; um homem de 48 anos, do Jardim Campos Verdes; e uma idosa de 67 anos, residente no Jardim Santa Rita.



BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.603 notificações, 447 pessoas em isolamento domiciliar, 403 curadas, 14 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (três delas na Unidade Respiratória), 957 resultados negativos, 87 casos em investigação, incluindo cinco óbitos, e 656 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.