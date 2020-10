Nova Odessa passa dos mil casos de coronavírus

Nova Odessa ultrapassou a marca de mil casos de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o município registrou 16 novos diagnósticos nesta segunda-feira (26) e agora totaliza 1.010 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Desse total, segundo dados da secretaria, 410 estão curados e 45 não resistiram às complicações e morreram.



Dos 16 novos contaminados, quatro moram no Jardim Marajoara: um rapaz de 20 anos, uma jovem de 23 e duas mulheres de 32 e 39 anos. Os outros residem no Jardim Santa Luiza (mulheres de 24, 35 e 48 anos), Jardim Bela Vista (uma mulher de 33 e um homem de 45 anos), Jardim São Jorge (uma mulher de 26 e um homem de 32 anos), Jardim Maria Helena (um homem e uma mulher de 50 anos), Residencial Fibra (mulher de 44 anos), Parque Klavin (homem de 40 anos) e Jardim Santa Rita (mulher de 41 anos).



BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.707 notificações, 537 pessoas em isolamento domiciliar, 23 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (cinco delas na Unidade Respiratória), 1.218 resultados negativos, 60 casos em investigação, incluindo três mortes, e 416 pacientes com quadro gripal monitorados.