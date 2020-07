Covid-19. Nova Odessa passa dos 300 casos confirmados

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu neste sábado (25) resultados de mais 17 exames positivos para o novo coronavírus. Entre os contaminados estão duas cuidadoras que trabalham em um lar de longa permanência de idosos no bairro Residencial Lopes Iglesia, onde foi detectado um surto na última terça-feira (21). Com as novas notificações, a casa de repouso contabiliza 13 pessoas infectadas (oito residentes e cinco funcionárias), incluindo uma morte (residente de 97 anos). Outros dois óbitos – de moradoras de 81 anos – estão em investigação. Ao todo, são 306 casos de Covid-19 no município, com 23 mortes.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, as duas cuidadoras têm 21 e 60 anos e moram em Sumaré. Com estado de saúde considerado bom, elas estão isoladas em suas casas, a exemplo das outras três funcionárias – de 25, 48 e 49 anos – diagnosticadas anteriormente.

O órgão informou que seis moradoras seguem isoladas no lar, sob acompanhamento de enfermeiras da casa e da rede municipal de saúde, e uma, internada na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Estadual ‘Dr. Leandro Franceschini’, em Sumaré.

Além das cuidadoras, outras cinco infectadas não moram na cidade: são três profissionais da área de saúde, de 33, 35 e 41 anos, que residem – pela ordem – em Americana, Sumaré e Santa Bárbara; e outras duas mulheres, de 33 (gestante) e 75 anos, de Americana e Sumaré, respectivamente. A idosa recebeu atendimento na Unidade Respiratória do Município, enquanto as outras quatro cumprem medida de isolamento em suas casas.

Também foram confirmadas as contaminações de uma menina de 12 anos, moradora do Jardim Santa Rita; uma jovem de 22 anos, do Jardim São Francisco; uma mulher de 28 anos, que reside no Santa Rita; um homem de 29 anos, do Jardim Europa; um homem de 32 anos, do Jardim Bela Vista; uma mulher de 36 anos, no Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha; um homem de 79 anos, do bairro Ceci Ovos; uma mulher de 63 anos, moradora do Jardim São Manoel; e dois homens de 61 e 70 anos, do Jardim Europa.

O boletim atualizado neste sábado aponta 1.014 casos notificados, 150 pacientes curados, 120 positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI, um internado na Unidade Respiratória, 272 casos negativos, 83 em investigação – incluindo sete óbitos, 63 isolados e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.