Covid Nova Odessa passa dos 1,5 mil casos

Balanço divulgado nesta sexta-feira (18) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa aponta que mais 28 moradores da cidade foram infectados pelo novo coronavírus. Segundo o boletim, eles têm entre 17 e 62 anos. A maioria (78,6%) tem menos de 50 anos. Com os novos resultados, o município chega a 1.504 contaminados desde o início da pandemia. Desse total, 1.290 (85,8%) são considerados curados e 58 não resistiram e morreram.

Foram diagnosticados com Covid-19 três homens de 38, 42 e 62 anos e duas mulheres de 37 e 48 anos, moradores do Jardim Santa Rita; homem de 22 anos e mulheres de 39, 60 e 69 anos, do Jardim São Manoel; mulher de 19 anos e homens de 25 e 45 anos, do Jardim Santa Rosa; mulher de 33 e homem de 39 anos, do Residencial Terra Nova; mulher de 48 e homem de 51

anos, do Jardim São Jorge; homem de 21 e mulher de 27 anos, do Residencial Triunfo; mulher de 17 e homem de 37 anos, do Centro; homem de 62 anos, do Jardim Éden; mulher de 27 anos, do Jardim Marajoara; mulher de 22 anos, do Jardim Alvorada; homem de 30 anos, do Jardim das Palmeiras; homem de 62 anos, do Residencial Lopes Iglesia; mulher de 42

anos, do Jardim São Francisco; mulher de 28 anos, do Jardim Europa; e um homem de 41 anos, residente no Jardim Monte das Oliveiras.

O boletim atualizado aponta 5.121 notificações, 374 pacientes em isolamento domiciliar, 23 internados, entre casos positivos e suspeitos (16 deles em UTIs fora da cidade e outros sete na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 439 em investigação, incluindo cinco mortes, 2.129 resultados negativos e 374 com quadro gripal em monitoramento.