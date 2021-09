Nova Odessa passa de 72% de vacinados

Nesta quinta-feira (09/09), as equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atuam na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa aplicaram mais 637 doses das vacinas disponibilizadas atualmente para a cidade. Foram 144 primeiras doses e 493 doses de reforço, que completam o esquema vacinal. Nova Odessa chegou assim um total de 66.129 vacinas utilizadas até o momento desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Já são 43.925 moradores com ao menos uma dose (dos imunizantes que exigem duas doses), o equivalente a 72,06% da população total da cidade, estimada pelo IBGE em 60.956 moradores. Além disso, 22.204 moradores já têm esquema vacinal completo, ou seja, já receberam duas doses ou a dose única da vacina da Janssen. Este total equivale a 36,43% da população total de Nova Odessa.

A vacinação continua nesta sexta-feira (10/09) no Ginásio do Santa Rosa para adolescentes de 12 a 17 anos e adultos de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, nascidos nos meses de novembro e dezembro, bem como para a segunda dose dos agendados para o dia 09 de setembro. Durante a semana, o atendimento é feito sempre de acordo com a tabela do mês de nascimento do cidadão.

A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os adolescentes e adultos devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500. O atendimento começa às 8h, quando são distribuídas as senhas equivalentes às primeiras doses disponíveis para o dia.

BOLETIM DIÁRIO

Também na quinta-feira (09/09), a Vigilância Epidemiológica informou o registro de mais 14 casos positivos de Covid-19 em moradores de Nova Odessa – comprovando que a doença ainda é um risco real. Também foram registrados mais 14 pacientes considerados curados, e nenhum novo óbito pelo coronavírus.

Nova Odessa tem, no total, 6.231 casos positivos de Covid-19 desde março do ano passado, com 5.505 infectados já considerados curados da doença (88,3% do total) e 257 pacientes ainda considerado “suspeitos”, aguardando resultados de exames.

O total de óbitos manteve-se em 229 moradores da cidade (com taxa real de letalidade de 3,6%), além de 11 moradores de outras cidades que faleceram aqui, mas são contabilizados em seus municípios de origem.

Na quinta-feira, não havia pacientes internados nem na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, nem na ala respiratória isolada do Hospital Municipal de Nova Odessa. O número de moradores internados em UTIs de hospitais de referência em outras cidades manteve-se estável, em 11.

Como a pandemia continua e os riscos da chegada à região da variante delta são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.