Nova Odessa passa de 10 mil doses aplicadas contra Covid

Até esta terça-feira (27), segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Nova Odessa contabilizou 10.195 doses aplicadas – entre primeiras e as vacinas de reforço. Desse total, 7.134 já pessoas receberam a primeira dose (o equivalente a 11,9% dos quase 61 mil habitantes da cidade), e 3.061 já foram imunizadas também com a segunda dose (5,1%).

No caso das segundas doses, no entanto, elas seguem um cronograma específico para serem aplicadas, em prazos definidos pelas fabricantes e que devem ser seguidos à risca pela pasta. A imunização só acontece de duas a três semanas após a aplicação da segunda dose, e conforme os percentuais de eficácia anunciados pelas respectivas fabricantes.

Com 11,9% da população vacinada com ao menos a primeira até 27 de abril, Nova Odessa segue na média do ritmo de imunização de cidades próximas, como mostra um comparativo feito com base no “Vacinômetro” disponível pelo Governo do Estado no site do “Vacina Já/VaciVida”.

“A equipe da Saúde vem realizando um trabalho exemplar na nossa cidade, mas é unânime em apontar que o ritmo de imunização poderia ser maior, por termos capacidade de atender muito mais pessoas diariamente no nosso posto de vacinação”, lembrou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Desde esta segunda-feira (26), a equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa concentra esforços na aplicação da primeira dose em idosos com 64 anos, além da segunda dose em pessoas que já foram imunizadas. Considerando apenas a movimentação da terça-feira (27), a vacinação alcançou 390 pessoas, sendo 190 primeiras doses e 190 segundas doses.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus está concentrada no Ginásio do Santa Rosa – situado na Rua João Bassora, nº 500 – e acontece diariamente, das 8h às 16h. Idosos com 64 anos ou mais estão sendo convocados por meio do pré-cadastro, que deve ser realizado exclusivamente no portal da Prefeitura – disponível em www.novaodessa.sp.gov.br. Todos os moradores da cidade com 60 anos ou mais devem realizar este pré-cadastro.

No momento, idosos com 64 anos ou mais. Como a pandemia prossegue na cidade, com novos casos sendo confirmados a cada dia, a Vigilância Epidemiológica reforça a importância de seguir os protocolos sanitários com uso de máscara, da constante higienização das mãos e distanciamento social.