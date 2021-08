Nova Odessa passa a vacinar adolescentes e adultos no ginásio

Devido a problemas de instabilidade no sinal de internet das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ocorridos na segunda-feira, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou que, já a partir desta terça-feira (31/08), passa a vacinar tanto os adultos quanto os adolescentes de 12 a 17 anos em um só local – o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Na segunda-feira, os adolescentes foram atendidos nas UBSs, mas a internet lenta causou filas nas salas de vacinação da Rede Básica.

A equipe que atende no Ginásio vai ser “reforçada” a partir desta terça para atender também os adolescentes da cidade – além, é claro, dos adultos que estão retornando ao local para tomar a dose de reforço, que continua sendo aplicada normalmente conforme a data anotada nas cadernetas.

Além disso, tanto no caso dos adultos quanto dos adolescentes, volta a valer o cronograma de atendimento pelo mês de nascimento. Assim, nesta terça, serão atendidos, para primeira dose, os nascidos nos meses de abril, maio e junho. Na quarta, será a vez dos nascidos em julho e agosto – e assim por diante.

As doses para os adolescentes serão limitadas a 175 unidades por dia, conforme o lote de imunizantes recebido pela Vigilância Epidemiológica para este público (que deve ser dividido de forma a garantir o atendimento dos demais grupos por mês de nascimento). As grávidas e puérperas continuam sendo atendidas nas UBSs.

A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos – o que será muito importante ao longo dos próximos dias, em função do volume de atendimento aguardado.

“A vacinação dos adolescentes a partir de amanhã (terça-feira) volta para o ginásio, seguindo o calendário como o dos adultos. Hoje ficamos sem internet na Atenção Básica na maior parte do período do dia. Não podemos correr o risco de isso falhar novamente. E a falta de pré-cadastro dos adolescentes também foi muito prejudicial ao atendimento nas UBSs”, comentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Assim, adolescentes com ou sem comorbidades nascidos em abril, maio ou junho devem procurar o Ginásio do Santa Rosa nesta terça-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h, munidos de CPF, documento de identidade com foto e comprovante de endereço recente em Nova Odessa (geralmente em nome dos pais ou responsáveis).

VACINA NOTURNA DE ADULTOS

Foi anunciado também que nesta quarta-feira (1º de setembro) será promovido pela Saúde Municipal, pela primeira vez, o atendimento noturno dos adultos de 18 anos ou mais para primeira e segunda dose. Neste caso, o atendimento extra vai das 16h às 20h, independente do mês de nascimento do adulto.

“Será mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e trabalham fora de segunda a sábado. E teremos também as segundas doses, para aqueles com agendamento para 1º/09 ou de datas atrasadas”, completou Paula. Todos os adultos interessados na vacina devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.