Nova Odessa passa 40 mil vacinados

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 303 doses das vacinas na quinta-feira (19/08). Foram mais 174 primeiras doses e 129 doses complementares. A cidade chegou assim a um total de 54.648 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

O total de moradores com ao menos a primeira dose passou de 40 mil, indo a 40.127, o equivalente a 65,83% da população total de Nova Odessa, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/nova-odessa/panorama). Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo foi a 14.521, o equivalente a 23,82% da população total.

Nova Odessa segue vacinando adultos acima dos 18 anos, com ou sem comorbidades, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, assim como os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (incluindo doenças crônicas, deficiências permanentes, gestantes e puérperas), nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Nesta sexta-feira (20/08), excepcionalmente, o atendimento vai das 8h às 12h.

As doenças crônicas que tornam o adolescente apto a se vacinar incluem: cardiopatias, diabéticos, pneumopatia crônica grave (asma, fibrose e DPOC), obesidade, síndrome de Down, doença hemoglobinopatias (falciforme ou talassemia), doença renal crônica e imunocomprometidos (câncer, HIV, doenças inflamatórias em uso de imunossupressor).

Os adolescentes portadores de alguma das doenças acima precisam levar até a UBS mais próxima de casa seu CPF, caderneta de vacinação e receita ou carta médica com a descrição da doença, além de comprovante de endereço na cidade. É ideal que os adolescentes estejam acompanhados por algum responsável. As adolescentes grávidas ou no puerpério (45 dias após o parto) precisam procurar a Unidade Básica com a carteirinha do pré-natal.

Todos que serão vacinados devem também fazer antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Já vacinação dos adultos de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, para primeira ou segunda dose, continua diariamente no Ginásio do Santa Rosa. Nesta sexta, as senhas serão distribuídas a partir das 8h. Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

BALANÇO

O boletim de evolução da pandemia divulgado na quinta-feira (19/08) pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa trouxe mais três exames positivos de Covid-19 com relação ao informativo da terça-feira, mais um paciente considerado curado e nenhum novo óbito de moradores da cidade pela doença. O número de casos em investigação subiu de 137 para 236.

Nova Odessa foi assim a 6.157 casos positivos da doença desde março de 2020, quando teve início a pandemia. A cidade subiu também para 5.439 pacientes já considerados curados (ou 88,3% do total de contaminados em algum momento da pandemia).

Nova Odessa permanece com 217 moradores vitimados pela doença desde o começo da pandemia, em março de 2020, com uma taxa de letalidade real de 3,52% dos contaminados e testados positivos. Os óbitos de moradores da cidade em investigação para Covid-19 permanecem em quatro. Outros 11 moradores de outras cidades faleceram nos serviços de Saúde de Nova Odessa, mas são computados em seus municípios de origem.

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.