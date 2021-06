Nova Odessa: parceria Executivo e Judiciário visa à 1ª infância

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, aceitou o convite de parceria formulado pela juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, para também ser anfitrião de um evento que irá acontecer na próxima semana, o webinário de abertura da “1ª Jornada de Debates do Plano Municipal da Primeira Infância – Dialogando para transformar, para a salvaguarda das próximas gerações”, de 14 a 17 de junho de 2021, com início das transmissões sempre às 19h30.

O público alvo é a comunidade em geral, especialmente lideranças que possam irradiar conceitos sobre primeira infância nos seus ambientes de vida como estudantes e profissionais que tenham contato com crianças, mas também famílias, pais e cuidadores.

A inscrição para o evento gratuito pode ser feita no link https://www.projetoafin.org/inscricoes e vale para os quatro dias de palestras online. Já foram confirmadas as presenças de representantes de órgãos como Prefeitura, OAB, Ministério Público e Defensoria Pública.

A iniciativa é parte do Projeto Afin (Afeto na Infância – Você, afinado com seu filho), da Vara da Infância e Juventude do Fórum de Nova Odessa, com apoio institucional da Prefeitura. A programação conta com nomes respeitados na área, especialistas que são referência na implantação de políticas públicas voltadas às necessidades das crianças brasileiras, bem como com a contribuição das profissionais voluntárias do Projeto Afin.

Programação

Na segunda-feira, dia 14/06, a palestra sobre “Os Direitos da Criança” é com Denise Auad, Doutora em Direito e professora de Direito Constitucional que integra o Conselho Consultivo do Programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana.

Na terça-feira, dia 15, é a vez da palestra online “Os Primeiros Mil Dias”, de José Martins Filho, médico e professor de Pediatria da Unicamp na área de Saúde da Criança e do Adolescente, além de membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e consultor do Instituto Alana.

Na quarta-feira, dia 16, os inscritos vão poder acompanhar a palestra sobre “Marcos do Desenvolvimento Infantil: Violências e Negligências”, com Erika Cantanhede, médica pediatra que atua no atendimento de populações vulneráveis e pós-graduanda em Saúde Mental da Criança e do Adolescente pelo CBI de Miami, EUA, voluntária do Projeto AFIN.

Por fim, na quinta-feira, dia 17, encerra a programação da Jornada a palestra “Gestações, Nascimentos e Relacionamentos”, com Juliana Costa de Souza, pós-graduada em Sexologia Aplicada pelo Inpasex e escrevente-chefe do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de Nova Odessa e coordenadora do Projeto Afin, especialista em sexualidade humana que realiza trabalhos voltados à sexualidade consciente há mais de 11 anos.

Os debatedores serão Daniel Palotti Secco, defensor público do Estado de São Paulo e coordenador-auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública Estadual, que também é coordenador da Comissão da Infância e Juventude da Anadep (Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos), e Pedro Hartung, advogado e Direto de Políticas e Direitos das Crianças do Instituto Alana, e membro do grupo de trabalho da Unicef sobre Governança de dados pessoais de crianças.

Mobilização

“Estamos mobilizando as nossas equipes da Educação, do Social, da Saúde, do Conselho Tutelar, do Jurídico – enfim, de todas as secretariais municipais para acompanharem essas palestras, que vão nos ajudar na elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, (previsto na Lei Federal nº 13.257/2016, o Marco Legal da Primeira Infância), que em nosso município leva o nome de Projeto Afin”, adiantou o prefeito Leitinho.

“Temos palestrantes de peso, pessoas experientes que entendem bastante da primeira infância e palestrantes da equipe que estão muito empenhadas em incentivar potencialidades locais. Será um webinário de bastante qualidade e de interesse para muita gente, e Nova Odessa está se destacando – por isso é importante que a comunidade participe em peso e conheça mais sobre essa possibilidade de transformação social”, apontou a doutora Michelli.

A juíza é a idealizadora do “Afeto na Infância”, que busca chamar a atenção das famílias para a necessidade de se demonstrar interesse pelo cotidiano das crianças e adolescentes. Mais informações sobre o Projeto Afin podem ser obtidas em https://www.projetoafin.org/, https://www.facebook.com/afetonainfancia/ ou através do WhatsApp (19) 98915-6260.