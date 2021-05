Nova Odessa paga servidores no último dia do mês

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou que a gestão municipal passou a pagar os salários dos mais de 1,5 mil servidores municipais não mais no quinto dia útil do mês subsequente, mas no último dia útil do próprio mês. Muitos servidores, inclusive, foram surpreendidos nesta sexta-feira (30) ao “acordarem” com o salário do mês de abril já na conta bancária.

“A antecipação dos salários é uma medida simples, mas que gera um grande impacto positivo na vida da pessoa. Desde o início do governo defendo o reconhecimento e a valorização do servidor público. Eu também sou servidor público e sei o impacto que o salário tem quando cai na conta”, afirmou Leitinho.

“Queremos fazer uma gestão voltada às necessidades da população de Nova Odessa, e os servidores são parte importante dessa missão. Eu sou político, eu ‘estou’ prefeito, mas eles ‘são’ servidores. Vamos fazer um governo de respeito às pessoas, e isso inclui a valorização do funcionário público. Queremos fazer diferente”, completou o prefeito novaodessense.

Segundo a secretária municipal de Administração, Mara Urel, além de perfeitamente legal, de agora em diante, o pagamento vai ser sempre feito no último dia útil do próprio mês trabalhado. “Essa é a primeira de um ‘pacote’ de medidas de reconhecimento e valorização do nosso colaborador que foram determinadas pelo prefeito”, disse Mara – destacando que, com o dinheiro na conta mais cedo, o servidor que tem um empréstimo ou prestação pode, inclusive, pagar adiantado e, assim, obter um desconto.

Segundo a servidora de carreira e atual diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Nova Odessa, Giuliana Barbosa Santos Fortunato, a medida traz um impacto positivo também para o Comércio de Nova Odessa, com mais dinheiro (cerca de R$ 4,7 milhões da Folha líquida mensal média) em circulação num período “fraco” para as compras – o fim de cada mês. “Além de um ‘presente’ do Dia do Trabalhador, a antecipação da data de depósito dos salários dos servidores é um incentivo ao Comércio local”, disse.

A medida foi possível graças à antecipação do fechamento da folha de pagamento em cinco dias. Para que a medida fosse viabilizada já neste primeiro mês, segundo Giuliana, foi necessário um esforço conjunto de todos os secretários e gestores para conseguir efetuar todos os lançamentos até o último dia 20/04 – incluindo o envio da frequência ou cartão ponto, dos atestados médicos e dos relatórios de horas extras previamente autorizadas e prestadas.