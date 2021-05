Nova Odessa: os 116 anos têm banda, bolo e obra hídrica

O aniversário de 116 anos de Nova Odessa foi oficialmente comemorado na manhã desta segunda feira (24), data de fundação da cidade, em cerimônia realizada no saguão do Paço Municipal. O ato cívico contou com as presenças do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, de vereadores e servidores.

O evento foi animado pelo quinteto de metais da Banda Sinfônica Municipal Gunars Tiss e transmitido pela página da Prefeitura no Facebook – https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa. No encerramento, todos os presentes cantaram o “Parabéns” para a cidade, ao som do quinteto, e foi distribuído um bolo de aniversário.

Representando a Câmara, estiveram presentes os vereadores Antonio Alves Teixeira, o Professor Antonio; Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin; Oseias Domingos Jorge; Sílvio Natal, o Cabo Natal; Paulo Henrique Bichof, o Paulinho Bichof; Levi Rodrigues Tosta, o Levi; e Marcia Rebeschini Patella da Silva.

Como convidados especiais, participaram da cerimônia a Miss Nova Odessa Teen Jullya Nunes da Silva e os representantes da comunidade leta local Deise Emília Klavin Alvarenga, Priscila Marestoni Peterlevitz, Renate de Carvalho Albrecht e Felipe de Carvalho Albrecht.

Em seu discurso, o prefeito pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19 em Nova Odessa. Também solicitou a união do Legislativo e do Executivo em torno das necessidades da população da cidade e reafirmou os pilares de seu governo. “Queremos promover o desenvolvimento sustentável, cuidar das pessoas, principalmente as que mais precisam, proteger os animais e preservar a natureza”, afirmou.

O prefeito ainda relembrou algumas das principais medidas tomadas nos cinco primeiros meses do seu governo, entre as quais a ampliação expressiva do total de “leitos Covid” na Rede Municipal de Saúde, que pularam de 12 para 29, os mais de R$ 20 milhões de emendas parlamentares federais e estaduais que foram conquistadas para a cidade, e o Programa NOS (Nova Odessa Solidária), que beneficiará 1.640 famílias em vulnerabilidade social com 3 parcelas mensais de R$ 200,00.

Mais água

Ao mencionar a renegociação de contrapartidas de empreendimentos imobiliários que tinham sido aprovados na gestão anterior, Leitinho anunciou várias obras que estão sendo viabilizadas a partir desse esforço, entre elas uma nova represa com parque linear na região do Jardim São Manoel.

“Nosso maior desafio é a água. Nova Odessa sofreu no passado recente com falta de água porque a população cresceu e não houve investimento na segurança hídrica. Nós estamos investindo R$ 3,7 milhões da contrapartida de dois empreendimentos em uma nova represa que vai ampliar a capacidade de reservação de agua bruta em 20%”, informou.

O vice-prefeito Alessandro Miranda salientou sua satisfação em estar ao lado de Leitinho no governo de Nova Odessa. “É momento de avançar com responsabilidade. Queremos deixar um legado de crescimento organizado para as próximas gerações tendo, como principal preocupação, salvar vidas”, disse Mineirinho.