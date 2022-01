Nova Odessa. Ônibus ganha aplicativo gratuito com horários e trajetos de linhas

Visando facilitar a vida dos usuários do Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa, a Diretoria de Transportes da Prefeitura fez uma parceria, sem custos para o Município, com um aplicativo de celular que mostra rotas, horários e pontos de ônibus da cidade, em tempo real. O aplicativo, pronto e gratuito ao usuário, é o Cittamobi (https://www.cittamobi.com.br/), que já está disponível para download nas lojas dos sistemas Android e iOS.

“O aplicativo já está funcionando. É mais uma ferramenta disponível para nossa população poder utilizar o Transporte Público Coletivo com mais comodidade”, explicou o diretor de Transportes do Município, André Gazzetta.

A viabilização da parceria contou com apoio da equipe da Diretoria de Comunicação e da própria concessionária do sistema municipal, a Rápido Sumaré. Trata-se de mais uma ação visando a transformação de Nova Odessa em uma “cidade digital”, ou “cidade inteligente”.

O aplicativo oferece, entre outras informações, a localização de todos os pontos de parada da cidade, inclusive os mais próximos do local onde a pessoa se encontra no momento. Fornece também os horários de partida e chegada de cada veículo, e se o ônibus é adaptado para o transporte de cadeirantes (todos são em Nova Odessa).

O app também pode consultar o trajeto completo (ou “rota”) das linhas urbanas – e também das linhas do Transporte Metropolitano, gerenciadas pela EMTU/SP e que ligam Nova Odessa a cidades vizinhas, como Americana e Sumaré. Inclusive, é possível traçar uma rota entre onde a pessoa está e onde ela quer chegar, que o Cittamobi fornece a linha e os pontos mais próximos de tomada e descida.

“O aplicativo também é totalmente acessível a pessoas com deficiências, incluindo audiodescrição (para cegos e pessoas com baixa visão) e modo de alto contraste. Nele é possível verificar as linhas, os horários, os pontos, traçar sua rota e verificar quais linhas e pontos”, completou Gazzetta.

Atualmente, o sistema de Transporte Coletivo Urbano (Municipal) de Nova Odessa é composto por cinco linhas, realizadas por sete veículos, que transportam diariamente uma média de mil passageiros. O valor da tarifa para o usuário está afixado em R$ 3,10 “na catraca”, mas a Prefeitura complementa essa “passagem” com mais R$ 2,42 a título de subsídio ao passageiro.

Já os horários de partida das linhas do Transporte Coletivo Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas) podem ser acompanhados no site www.emtu.sp.gov.br e aplicativo EMTU OFICIAL, sendo possível aos usuários acompanhar os itinerários, os pontos de paradas e a posição dos ônibus em tempo real.