Nova Odessa recebe ‘O Gato de Botas’ essa sexta

Nesta sexta-feira (22/10), a companhia de teatro Sia Santa de Campinas, retorna a Nova Odessa com o clássico musical infantil “O Gato de Botas”. Em sessão única e com entrada gratuita, a apresentação tem apoio da Prefeitura de Nova Odessa e acontece às 15h, no Teatro Municipal Divair Moreira, com classificação livre para todas as idades.

O evento seguirá respeitando todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, com uso obrigatório de máscaras no local. O limite de vagas no Teatro para essa apresentação será de 120 lugares, com reserva antecipada através do site https://www.sympla.com.br/musical-infantil-o-gato-de-botas__1380283. O teatro fica localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim Alvorada.

A Companhia de Teatro Sia Santa de Campinas conquistou o Prêmio por Histórico de Teatro Infanto-Juvenil no Estado de São Paulo, concedido pela Comissão Julgadora do Edital 52/2020 PROAC Expresso LAB (Lei Aldir Blanc) ao Projeto “Sia Santa: 47 Anos Formando Plateias”.

Circulando por sete cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), Nova Odessa já foi contemplada com duas apresentações do clássico musical infantil “Pinóquio”, em agosto deste ano. “E, atendendo ao pedido do prefeito José Schooder, o Leitinho, a companhia presenteia novamente a cidade com mais uma apresentação gratuita para a população”, acrescentou o responsável pela Diretoria de Cultura do Município, Cadu Pinotti Junior.

CLÁSSICO

Inspirado no clássico francês de Charles Perrault, o musical conta com a adaptação e direção de Crispim Júnior. Trilha sonora de Albano Sales e Gláucia Telles. Cenografia de José Roverato. Figurinos de Hugo Marinelli. Direção artística de Jorge Fantini. Bonecos de Marcos Laporte. Com elenco e técnicos compostos por Bete Bastos, Priscila Martins, Rose Braga, Ricardo Peregrino, Vítor Olivéro, Lucas Matheus, Pedro França, Adamys Susan, Sílvio Leme, Darcy Rodriguez, Nilson Garcia, Dayane Mateus, Michele Batista, Valéria Rachel e Wanderley Francisco.

Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Cultura da Prefeitura de Nova Odessa, pelo telefone (19) 99762-6369, pelo instagram @culturanovaodessa ou pelo e-mail [email protected] Informações sobre a companhia de teatro podem ser obtidas através do site www.siasanta.art.br.