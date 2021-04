Nova Odessa: nº de leitos desocupados sobe em 24h

A Secretaria da Saúde de Nova Odessa confirmou nesta quinta-feira (7), por meio do boletim diários da pandemia do novo coronavírus, que o número de “leitos Covid” de enfermaria (de baixa e média complexidade) disponíveis na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada subiu nas últimas 24 horas. De acordo com dados do relatório apresentado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, houve quatro altas médicas, baixando o número de pacientes internados de 16 para 12.

Já na nova “ala Covid” do Hospital e Maternidade Municipal e nos leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) localizados em hospitais públicos e privados de outras cidades do Estado de São Paulo, o número de novaodessenses se manteve estável. Seguiam internados, na quinta-feira 12 pacientes na enfermaria respiratória isolada do Hospital e outras 26 pessoas de Nova Odessa em leitos de UTI na região.

O município não registrou casos de falecimento nas últimas 24 horas e em relação ao número de positivados o número saltou de 3.230 para 3.293 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Neste momento, 972 pacientes “suspeitos” aguardam o resultado de exames – incluindo 11 óbitos suspeitos seguem aguardando confirmação dos exames de laboratório. Já 554 pacientes “positivados” da cidade seguem com orientação para fazer isolamento domiciliar total. Ao todo, 2.879 pessoas positivadas em algum momento já são consideradas curadas da doença.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.