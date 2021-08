Prefeitura de Nova Odessa promove mutirão para diminuir fila de exames

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo, de julho a setembro, um verdadeiro “mutirão” para diminuir gradativamente a fila de aproximadamente 6 mil pacientes da Rede Municipal com pedidos de exames de ultrassom ainda não realizados, muitos deles há cerca de dois anos.

A iniciativa está sendo viabilizada com um investimento na ordem de R$ 500 mil, advindos de emendas parlamentares. O agendamento é feito e informados por telefone aos pacientes da “fila” por equipes das próprias clínicas credenciadas onde acontece o atendimento, seguindo os protocolos de cuidados contra a Covid-19.

De acordo com a secretária-adjunta de Nova Odessa, Sheila de Moraes, desde março de 2021, a Secretaria de Saúde vem criando estratégias junto ao departamento de Regulação de Vagas do Município para reduzir a demanda reprimida de exames de imagem gerada ao longo dos últimos anos, e agravada pela pandemia de Covid-19.

“Nesse período, as maiores urgências foram priorizadas, com a disponibilização de mais vagas. Agora, um novo esforço está sendo feito para ‘zerar’ os pedidos em espera e, consequentemente, assegurar a continuidade do tratamento à população que aguarda agendamento”, afirmou Sheila.

A secretária-adjunta ainda alertou sobre a importância de os pacientes manterem o número do telefone atualizado, para que as equipes técnicas da Saúde e das clínicas possam entrar em contato previamente, informando os detalhes da realização do exame – incluindo data, horário e local.

A atualização do cadastro pode ser feita pelos pacientes de Nova Odessa diretamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), no Ambulatório de Especialidades ou na Secretaria de Saúde, junto ao Setor de Cadastro (onde é feito o Cartão Mais Saúde municipal). “Também é essencial que os pacientes não faltem na data agendada”, complementou a adjunta.

Agilizar a realização de exames na Rede Municipal de Saúde é uma das prioridades do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho. “Desde que assumimos a gestão municipal, em janeiro, temos falado que nossa missão é cuidar das pessoas e salvar vidas. Para que isso aconteça, a equipe de governo está fazendo um grande esforço em busca de mais verbas para a Saúde, que resultaram, entre outras melhorias, neste mutirão de exames atrasados”, afirmou o prefeito.

Até agora, já foram conquistadas diversas emendas parlamentares destinadas à Saúde Pública de Nova Odessa na ordem de mais de R$ 1,5 milhão que ainda deverão ser liberadas para o município.

SAIBA MAIS

A iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Saúde envolveu a criação de uma comissão técnica para fazer a análise, reavaliação e reaprovação dos pedidos de exames, classificando-os segundo seu grau de urgência e determinando as prioridades. De posse da estimativa dos pedidos ainda pendentes, a Prefeitura aditou o contrato com clínicas credenciadas e iniciou o contato com os pacientes para o agendamento.

Em março, a Prefeitura de Nova Odessa já havia viabilizado uma etapa inicial desta ação pela diminuição drástica das demandas reprimidas de exames na Rede Municipal de Saúde, através da realização de exames eletivos de mamografias, doppler e ultrassons obstétricos em pacientes mulheres que aguardavam a sua vez. Neste caso, as pacientes também foram contatadas e avisadas do agendamento em uma clínica da cidade contrata para fornecer os exames.

Uma parte da demanda reprimida e atual também deve ser atendida através de exames alocados para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas). Por fim, foi reformulado, no início de março, o fluxo de atendimento da CRAEC (Central de Regulação e Auditoria de Exames e Consultas), bem como a função do médico regulador na Rede Municipal de Saúde.